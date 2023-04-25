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Формують загони для відновлення позицій. Сирський розповів про тактику ворога на фронті

Фото: Олександр Сирський, командувач східного угруповання ЗСУ (armyinform.com.ua)
Автор: Сергій Пишкін

На фронті російські окупанти аналізують результати своїх дій, роблять висновки й удосконалюють тактику.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова командувача східного угруповання ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського в інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна".

За словами Сирського, в кожній бригаді ворога, які посилені військовою технікою, є також сформовані окремі штурмові загони "Шторм". Останні призначені для відновлення втрачених позицій.

Для створення сприятливих умов для ведення штурмових дій ворог активно застосовує військову техніку й артилерійські підрозділи, які завдають удари по наших військах та руйнують позиції. Після цього росіяни відправляють в атаку штурмові підрозділи. Зокрема в ході штурмових дій застосовуються БпЛА, завдяки яким росіяни здійснюють коригування артилерії, а командири груп можуть ефективно управляти підпорядкованим особовим складом.

Ведення боїв в міських умовах

В міських умовах ворог застосовує довготривалі артилерійські обстріли для вогневого впливу на об’єкт атаки. Об'єкт атаки, зі свого боку, штурмує група чисельністю до 10 осіб. Зокрема бойова техніка застосовується вкрай рідко. Зазвичай ворог проводить наступ у 3-4 "хвилі", а втрати штурмової групи поповнюються евакуаційною групою з розподільчих пунктів.

"Командири штурмових груп використовують смартфони зі спеціальним програмним забезпеченням "Alpine Quest GPS", в якій нанесені координати позицій наших вогневих засобів, об’єкти атаки, маршрути висування до них, а також завдання сусідніх підрозділів", - розповів Сирський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що командувач східним угрупуванням ЗСУ також пояснив важливість оборони Бахмуту.

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