Формував підрозділи для війни. Повідомлено про підозру голові парламенту Чечні

За безпосередньої участі Даудова були створені:

"78-й моторизований полк спеціального призначення "Північ-Ахмат";

батальйон "Південь-Ахмат";

батальйон "Захід-Ахмат";

батальйон "Схід-Ахмат".

"За даними слідства, "мобілізовані" проходять військову підготовку в університеті спецназу, який розташований у місті Гудермес Чеченської Республіки. Потім бойовиків перекидають до тимчасово захоплених районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей", - пише пресслужба.

Встановлено, що упродовж липня-листопада минулого року підозрюваний особисто приїздив до тимчасово окупованих Лисичанська, Попасної та Маріуполя, де зустрічався з ватажками загонів "кадирівців" й закликав до ведення активних бойових дій проти наших воїнів.

Зокрема у своєму Telegram-каналі підозрюваний поширював виступи Кадирова щодо виправдовувань російської агресії.

Даудову було повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (здійснення пособництва у веденні агресивної війни);

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (здійснення пособництва у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, вчинене представником влади та за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 436-2 (поширення службовою особою матеріалів, у яких містяться виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України).

"Наразі фігурант перебуває на території Росії. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності", - пише СБУ.