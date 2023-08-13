Формулі миру немає альтернативи. Подоляк пояснив, що означає перемога для України

"Часто можна почути питання: "Яку мету ставить перед собою Україна та якою бачить перемогу?" Відповідаю. Стратегічною метою України, окрім беззастережного повернення територій, є створення умов, що унеможливлюють повторення агресії в майбутньому", - пояснив Подоляк.

Зокрема, як відзначив радник голова Офісу президента, Україна не розглядає жодних сценаріїв "заморожування війни", фіксації анексії Росії та відмову від членства в НАТО. Відповідний сценарій лише заохочуватиме країну-терориста до нарощування апетитів й повернення до війни після короткої перерви.

"Саме тому альтернативи Українській формулі миру немає: посилення армії, пришвидшення постачання зброї, деокупація території, зміна режиму в Росії, компенсації від нового уряду й обов’язкове покарання воєнних злочинців", - додав Подоляк.

Формула миру України

Формула миру, яку президент Володимир Зеленський ініціював під час виступу на саміті G20 включає 10 пунктів: