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Формулі миру немає альтернативи. Подоляк пояснив, що означає перемога для України

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Неділя 13 серпня 2023 12:04
Формулі миру немає альтернативи. Подоляк пояснив, що означає перемога для України Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна вважатиме перемогою не лише повну деокупацію територій, але й унеможливлення повторення війни в майбутньому. Наразі альтернативи українській формулі миру не існує.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

"Часто можна почути питання: "Яку мету ставить перед собою Україна та якою бачить перемогу?" Відповідаю. Стратегічною метою України, окрім беззастережного повернення територій, є створення умов, що унеможливлюють повторення агресії в майбутньому", - пояснив Подоляк.

Зокрема, як відзначив радник голова Офісу президента, Україна не розглядає жодних сценаріїв "заморожування війни", фіксації анексії Росії та відмову від членства в НАТО. Відповідний сценарій лише заохочуватиме країну-терориста до нарощування апетитів й повернення до війни після короткої перерви.

"Саме тому альтернативи Українській формулі миру немає: посилення армії, пришвидшення постачання зброї, деокупація території, зміна режиму в Росії, компенсації від нового уряду й обов’язкове покарання воєнних злочинців", - додав Подоляк.

Формула миру України

Формула миру, яку президент Володимир Зеленський ініціював під час виступу на саміті G20 включає 10 пунктів:

  • радіаційна і ядерна безпека (вихід РФ з території ЗАЕС, відмова від ядерних загроз);
  • продовольча безпека (розширення зернової ініціативи);
  • енергетична безпека;
  • звільнення всіх полонених та депортованих (звільнення за формулою "всіх на всіх");
  • виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку;
  • виведення російських військ та припинення бойових дій;
  • справедливість;
  • екоцид;
  • потреба негайного захисту природи;
  • недопущення ескалації;
  • фіксація закінчення війни.

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