Формулі миру немає альтернативи. Подоляк пояснив, що означає перемога для України
Україна вважатиме перемогою не лише повну деокупацію територій, але й унеможливлення повторення війни в майбутньому. Наразі альтернативи українській формулі миру не існує.
Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.
"Часто можна почути питання: "Яку мету ставить перед собою Україна та якою бачить перемогу?" Відповідаю. Стратегічною метою України, окрім беззастережного повернення територій, є створення умов, що унеможливлюють повторення агресії в майбутньому", - пояснив Подоляк.
Зокрема, як відзначив радник голова Офісу президента, Україна не розглядає жодних сценаріїв "заморожування війни", фіксації анексії Росії та відмову від членства в НАТО. Відповідний сценарій лише заохочуватиме країну-терориста до нарощування апетитів й повернення до війни після короткої перерви.
"Саме тому альтернативи Українській формулі миру немає: посилення армії, пришвидшення постачання зброї, деокупація території, зміна режиму в Росії, компенсації від нового уряду й обов’язкове покарання воєнних злочинців", - додав Подоляк.
Формула миру України
Формула миру, яку президент Володимир Зеленський ініціював під час виступу на саміті G20 включає 10 пунктів:
- радіаційна і ядерна безпека (вихід РФ з території ЗАЕС, відмова від ядерних загроз);
- продовольча безпека (розширення зернової ініціативи);
- енергетична безпека;
- звільнення всіх полонених та депортованих (звільнення за формулою "всіх на всіх");
- виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку;
- виведення російських військ та припинення бойових дій;
- справедливість;
- екоцид;
- потреба негайного захисту природи;
- недопущення ескалації;
- фіксація закінчення війни.
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