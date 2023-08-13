Формуле мира нет альтернативы. Подоляк объяснил, что означает победа для Украины

Украина будет считать победой не только полную деоккупацию территорий, но и предотвращение повторения войны в будущем. Сейчас альтернативы украинской формуле мира не существует.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт .

"Часто можно услышать вопрос: "Какую цель ставит перед собой Украина и какой видит победу?" Отвечаю. Стратегической целью Украины, кроме безоговорочного возвращения территорий, является создание условий, исключающих повторение агрессии в будущем", - пояснил Подоляк.

В частности, как отметил советник глава Офиса президента, Украина не рассматривает никаких сценариев "замораживания войны", фиксации аннексии России и отказ от членства в НАТО. Соответствующий сценарий только будет поощрять страну-террориста к наращиванию аппетитов и возвращению к войне после короткого перерыва.

"Именно поэтому альтернативы Украинской формуле мира нет: усиление армии, ускорение поставок оружия, деоккупация территории, смена режима в России, компенсации от нового правительства и обязательное наказание военных преступников", - добавил Подоляк.

Формула мира Украины

Формула мира, которую президент Владимир Зеленский инициировал во время выступления на саммите G20, включает 10 пунктов: