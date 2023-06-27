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Формула украинцев: что помогает сохранять стойкость во время войны

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Украина, Вторник 27 июня 2023 15:05
Формула украинцев: что помогает сохранять стойкость во время войны Фото: украинцы верят в ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Вера в Вооруженные силы Украины (86%), семья и близкие (61%) - основные факторы, помогающие украинцам сохранять стойкость во время войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Треть отметили, что таким фактором является ежедневный труд (31%), до четверти - вера в государство, религия или вера в Бога. По 12% заявили, что способствуют их стойкости участие в волонтерстве и сборах средств, а также международная помощь.

Формула украинцев: что помогает сохранять стойкость во время войны

Опрос был проведен 6-11 июня 2023 года среди 1200 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, 93% украинцев верят в победу, а половина (50%) убеждена, что она наступит до конца 2023 года.

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