Формула украинцев: что помогает сохранять стойкость во время войны

Вера в Вооруженные силы Украины (86%), семья и близкие (61%) - основные факторы, помогающие украинцам сохранять стойкость во время войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".

Треть отметили, что таким фактором является ежедневный труд (31%), до четверти - вера в государство, религия или вера в Бога. По 12% заявили, что способствуют их стойкости участие в волонтерстве и сборах средств, а также международная помощь.

Опрос был проведен 6-11 июня 2023 года среди 1200 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.