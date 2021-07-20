Формула "Роттердам +" была выгодной для государства, однако противоречила интересам Коломойского, - эксперт

Формула определения стоимости угля "Роттердам+" была выгодна для государства Украина, однако противоречила интересам ферросплавных заводов олигарха Игоря Коломойского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экономиста Бориса Кушнирука.
"Мне довольно забавно слышать, что государство от этого проиграло. Потому что в действительности государство от этого выиграло, потому что она получило возможность, чтобы газовые, угольные государственные предприятия получали значительно больше угля, которое они добывают, соответственно сокращается их убыточность. А вот как раз кто пострадал - это пострадали как раз ферросплавные заводы Коломойского, поэтому он и развернул эту медиа-кампанию", - заявил экономист.
Он отметил, что формула "Роттердам+" была применена на прозрачном и европейском принципе импортного паритета.
"А что такое формула "Роттердам +"? Это формирование, как для любого сырьевого товара, цены на базе определенного индекса, который устанавливается на какой-то общепризнанной площадке. Такой общепризнанной площадкой является индекс на базе Роттердама", - пояснил Кушнирук.
Ранее сообщалось, что 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело "Роттердам+". Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.
Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.
Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.
Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.