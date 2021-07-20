Формула ”Роттердам+" була вигідною для держави, однак суперечила інтересам Коломойського, - експерт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву економіста Бориса Кушнірука.

"Мені доволі кумедно чути, що держава від цього програла. Тому що насправді держава від цього виграла, тому що вона отримала можливість, щоби газові, вугільні державні підприємства отримували значно більше коштів за вугілля, яке вони видобувають, відповідно скорочується їх збитковість. А от якраз хто постраждав - це постраждали якраз феросплавні заводи Коломойського, тому він і розгорнув цю медіа-кампанію", - заявив економіст.

Він наголосив, що формула "Роттердам+" була застосована на прозорому і європейському принципу імпортного паритету.

"А що таке формула "Роттердам+"? Це формування, як для будь-якого сировинного товару, ціни на базі певного індексу, який встановлюється на якійсь загальновизнаній площадці. Такою загальновизнаною площадкою є індекс на базі Роттердаму", - пояснив Кушнірук.