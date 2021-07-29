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Формула "Роттердам+" является целесообразной в Украине как для угля, так и для бензина, - экономист

Автор: Наталия Гурковская

Формула импортного паритета "Роттердам+" является экономически обоснованной в Украине как для угля, так и для нефтепродуктов или природного газа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление экономиста Бориса Кушнирука.

"Любая цена, основанная на так называемом импортном паритете - Роттердам +" - если речь идет и об угле, и о нефтепродуктах, и о газе, - это для меня абсолютно нормальная история", - отметил Кушнирук.

Он отметил, что такая формула применяется для всех сырьевых товаров, которые страна импортирует.

"Если определенной продукции сырьевой на внутреннем рынке производится меньше, то в этом случае цена устанавливается по импортному паритету и это абсолютно нормально", - отметил экономист.

Напомним, по формуле "Роттердам+" в 2016-2019 годах определялась цена на уголь. В 2017-2020 годах действовала полностью идентичная формула "Амстердам+" для природного газа. С мая 2021 года Кабинет Министров ввел формулу "Роттердам+" для бензина.

Ранее сообщалось, что 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело "Роттердам+". Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.

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