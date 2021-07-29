Формула "Роттердам+" є доцільною в Україні як для вугілля, так і для бензину, - економіст

"Будь-яка ціна, яка базується на так званому імпортному паритеті - Роттердам+", - якщо йдеться про і вугілля, і нафтопродукти, і газ, - це для мене абсолютно нормальна історія", - зазначив Кушнірук.

Він наголосив, що така формула застосовується для всіх сировинних товарів, які країна імпортує.

"Якщо певної продукції сировинної на внутрішньому ринку виробляється менше, то в цьому випадку ціна встановлюється за імпортним паритетом і це абсолютно нормально", - наголосив економіст.

Нагадаємо, за формулою "Роттердам+" в 2016-2019 роках визначалася ціна на вугілля. В 2017-2020 роках діяла повністю ідентична формула "Амстердам+" для природного газу. З травня 2021 року Кабінет Міністрів запровадив формулу "Роттердам+" для бензину.