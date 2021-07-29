Формула "Роттердам+" є доцільною в Україні як для вугілля, так і для бензину, - економіст

Формула імпортного паритету "Роттердам+" є економічно обґрунтованою в Україні як для вугілля, так і для нафтопродуктів чи природного газу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву економіста Бориса Кушнірука.
"Будь-яка ціна, яка базується на так званому імпортному паритеті - Роттердам+", - якщо йдеться про і вугілля, і нафтопродукти, і газ, - це для мене абсолютно нормальна історія", - зазначив Кушнірук.
Він наголосив, що така формула застосовується для всіх сировинних товарів, які країна імпортує.
"Якщо певної продукції сировинної на внутрішньому ринку виробляється менше, то в цьому випадку ціна встановлюється за імпортним паритетом і це абсолютно нормально", - наголосив економіст.
Нагадаємо, за формулою "Роттердам+" в 2016-2019 роках визначалася ціна на вугілля. В 2017-2020 роках діяла повністю ідентична формула "Амстердам+" для природного газу. З травня 2021 року Кабінет Міністрів запровадив формулу "Роттердам+" для бензину.
Раніше повідомлялося, що 20 травня новий прокурор САП в четвертий раз закрив справу "Роттердам+". Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.
Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.
Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 років. За цей період було проведено понад 10 державних і міжнародних експертиз, які все підтвердили економічну і юридичну обгрунтованість формули.
Відповідно, в ході розслідування не було виявлено ні збитків від дії формули, ні потерпілих.