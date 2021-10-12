Формула "Роттердам+" Минэкономики разрешило АЗС повысить цены на бензин

Министерство экономики пересчитала розничные цены на бензин и дизельное топливо на основании котировок топлива в порту Роттердам, включая стоимость доставки в Украину и наценку АЗС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства.

По данным Министерства экономике, максимальная цена на бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 32,57 грн/литр, на дизтопливо - 31,35 грн/литр.

По сравнению с концом сентября средняя цена на бензин увеличилась на 1,07 грн/литр, на ДТ - на 1,12 грн/литр.

Отметим, 14 мая 2021 году Кабмин ввел формулу "Роттердам+" для определения цен на бензин и дизельное топливо на АЗС.