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Формула "Роттердам+" Минэкономики разрешило АЗС повысить цены на бензин

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Киев, Вторник 12 октября 2021 17:05
Формула "Роттердам+" Минэкономики разрешило АЗС повысить цены на бензин Фото: АЗС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Министерство экономики пересчитала розничные цены на бензин и дизельное топливо на основании котировок топлива в порту Роттердам, включая стоимость доставки в Украину и наценку АЗС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства.

По данным Министерства экономике, максимальная цена на бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 32,57 грн/литр, на дизтопливо - 31,35 грн/литр.

По сравнению с концом сентября средняя цена на бензин увеличилась на 1,07 грн/литр, на ДТ - на 1,12 грн/литр.

Отметим, 14 мая 2021 году Кабмин ввел формулу "Роттердам+" для определения цен на бензин и дизельное топливо на АЗС.

Как сообщалось, согласно постановлению правительства, среднюю стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяет Минэкономики на основании данных Platts CIF NWE (порт Роттердам-Амстердам-Антверпен), а также затрат 27 долл./тонна на логистическое и другое обеспечение, согласно внешнеэкономическим договорам.

"Бензиновая" формула является идентичной к формуле на уголь "Роттердам+", которая действовала с 2016 по 2019 год. Обе они основаны на котировках топлива в порту Роттердам плюс затраты на доставку к потребителю в Украине.

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