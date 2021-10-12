Формула "Роттердам+" Мінекономіки дозволило АЗС підвищити ціни на бензин

Міністерство економіки перерахувало роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо на підставі котирувань палива в порту Роттердам, включаючи вартість доставки в Україну і націнку АЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства.

За даними Міністерства економіки, максимальна ціна на бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 32,57 грн/літр, на дизпаливо - 31,35 грн/літр.

У порівнянні з кінцем вересня середня ціна на бензин збільшилася на 1,07 грн/літр, на ДТ - на 1,12 грн/літр.

Відзначимо, 14 травня 2021 року Кабмін ввів формулу "Роттердам +" для визначення цін на бензин і дизельне паливо на АЗС.