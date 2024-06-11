Формула "Роттердам+" була визнана законною, а її методика - економічно обґрунтованою, - адвокати

"НКРЕКП розробила та затвердила методику визначення ціни вугілля, яке використовується для виробітку електричної енергії, на рівні імпортного паритету. Таким чином ціна формувалась з двох складових: ціни тони вугілля в порту Роттердам та вартості доставки в Україну. Формула передбачала максимальне врахування інтересів всіх учасників ринку. Розрахунок ціни став прозорими та без втручання регулюючих органів", - зазначають адвокати.

Законність прийняття формули та економічну обґрунтованість методики підтверджено шістьма позитивними висновками і звітами від трьох державних науково-дослідних установ та трьох представників міжнародних експертів.

За твердженням адвокатів, до такого ж висновку прийшли відомі британські юристи лорд Кен Макдональд та Тім Джеймс-Меттьюз, висновок яких також опубліковано в спеціалізованому виданні "Юридична практика".

На їх думку претензії щодо процесу прийняття формулу, вибору методики не мають достатньої аргументації та доказів.

Британські юристи, за свідченням українських адвокатів, зазначають, що ціна "Роттердам+" є абсолютно правильною та економічно виправданою.

Згідно їх висновкам, якби звинувачення проти посадових осіб могли бути розглянуті в Англії та Уельсі, не було б реальної перспективи кримінального переслідування і суд в Англії та Уельсі, швидше за все, вважатиме звинувачення, висунуті НАБУ/САП, фундаментально хибними.

Як повідомлялось, розслідування справи «Роттердам+» тривало понад 7 років — з березня 2017 року. За цей час прокуратура 4 рази закривала справу за відсутності складу злочину і 4 рази поновлювала розслідування.

Три рази законність закриття справи підтверджував ВАКС, в тому числі в апеляційній інстанції. Суд також підтвердив відсутність постраждалих у цій справі, відповідне рішення вступило в законну силу. Невинуватість підозрюваних осіб по справі осіб і відсутність завданих збитків підтверджена десятками експертиз в тому числі державних.