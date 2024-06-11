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Формула "Роттердам+" была признана законной, а ее методика - экономически обоснованной, - адвокаты

Фото: формула "Роттердам+" была признана законной, а ее методика – экономически обоснованной (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Постановление об утверждении методики определения прогнозной оптовой цены электроэнергии известной как "Роттердам+" признано судами всех уровней законной, а именно методика – экономически обоснованной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью основателя и главы АО "Назар Кульчицкий и партнеры" Назара Кульчицкого и адвоката этого объединения Маркияна Бема.

"НКРЭКУ разработала и утвердила методику определения цены угля, используемого для выработки электрической энергии, на уровне импортного паритета. Таким образом цена формировалась из двух составляющих: цены тонны угля в порту Роттердам и стоимости доставки в Украину. Формула предусматривала максимальный учет интересов всех участников рынка . Расчет цены стал прозрачным и без вмешательства регулирующих органов", - отмечают адвокаты.

Законность принятия формулы и экономическая обоснованность методики подтверждена шестью положительными выводами и отчетами от трех государственных научно-исследовательских учреждений и трех представителей международных экспертов.

По утверждению адвокатов, к такому же выводу пришли известные британские юристы лорд Кен Макдональд и Тим Джеймс-Мэттьюз, заключение которых также опубликовано в специализированном издании "Юридическая практика".

По их мнению, претензии относительно процесса принятия формулы, выбора методики не имеют достаточной аргументации и доказательств.

Британские юристы, по свидетельству украинских адвокатов, отмечают, что цена "Роттердам+" абсолютно правильна и экономически оправдана.

Согласно их выводам, если бы обвинения против должностных лиц могли быть рассмотрены в Англии и Уэльсе, не было бы реальной перспективы уголовного преследования и суд в Англии и Уэльсе, скорее всего, сочтет обвинения, выдвинутые НАБУ/САП, фундаментально ошибочными.

Как сообщалось, расследование дела "Роттердам+" длилось более 7 лет – с марта 2017 года. За это время прокуратура 4 раза закрывала дело в отсутствие состава преступления и 4 раза возобновляла расследование.

Трижды законность закрытия дела подтверждал ВАКС, в том числе в апелляционной инстанции. Суд также подтвердил отсутствие пострадавших по этому делу, соответствующее решение вступило в законную силу. Невиновность подозреваемых лиц по делу лиц и отсутствие нанесенного ущерба подтверждена десятками экспертиз в том числе государственных.

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