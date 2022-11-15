"Формула миру" від Зеленського: що пропонує президент

Так, глава держави представив лідерам "Великої двадцятки" українські пропозиції з 10 пунктів, які мають зупинити російську агресію та гарантувати Україні безпеку. Наводимо їх нижче.

1. Радіаційна та ядерна безпека

Росія має негайно вивести з території Запорізької АЕС усіх своїх бойовиків, станція має бути негайно передана під контроль МАГАТЕ та українського персоналу. відновлення нормального підключення станції до енергомережі, щоб ніщо не загрожувало стабільності реакторів.

Україна запропонувала МАГАТЕ направити місії на всі українські атомні станції - їх чотири, загалом 15 атомних блоків + ЧАЕС, яка зупинена й законсервована. Такі місії можуть верифікувати, що справді припинена будь-яка ворожа активність проти українських атомних об’єктів.

Необхідно змусити Росію відмовитися від будь-яких погроз ядерною зброєю - підставою для таких зусиль може бути Будапештський меморандум і відповідні можливості держав-підписантів.

2. Продовольча безпека

Розширити експортну зернову ініціативу на інші наші порти, зокрема на порти Миколаєва та Ольвія у Миколаївській області.

Також Україна запускає програму щодо запобігання голоду у світі Grain from Ukraine. Як це працюватиме: частину експортованого зерна зможуть купувати країни-учасники проекту для країн Африки, які потребують, таким чином підтримуючи відразу дві сторони: Україну економічно та Африку гуманітарно.

Перше судно Nord Vind виходить в Ефіопію. На борту 27 тисяч тонн пшениці.

3. Енергетична безпека

Ударами російських ракет та іранських дронів, які використовують окупанти, зруйновано близько 40% української енергоінфраструктури. Необхідна допомога в нарощуванні систем ППО та ПРО, аби захистити небо України.

Україна запропонувала направити місію експертів ООН на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури країни для оцінки руйнувань і потреб у відновленні, а також з метою запобігання їх подальшому знищенню.

При цьому необхідно запровадити обмеження ціни на російські енергоресурси, аби Москва не вдалася до енергетичного терору.

4. Звільнення всіх полонених і депортованих

Україна пропонує провести обмін полоненими за формулою "всіх на всіх". До цього формату мають входити також мирні жителі, яких вивезли на територію РФ, зокрема діти. Лише поіменно відомо про майже 11 тисяч дітей, які були силою депортовані в РФ.

5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку

Росія повинна підтвердити територіальну цілісність України в межах відповідних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН і відповідного масиву договірно-правових документів.

6. Виведення російських військ і припинення бойових дій

РФ має вивести всі свої війська з території України. Має бути відновлений контроль України над усіма ділянками нашого державного кордону з Росією, що буде наслідком реального й повного припинення бойових дій.

7. Справедливість

Створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України та створення міжнародного механізму для відшкодування всіх збитків, завданих цією війною - відшкодування за рахунок російських активів.

Резолюція Генасамблеї ООН щодо міжнародного механізму компенсації за збитки, спричинені російською війною вже проголосована, готується друга, щодо спецтрибуналу.

8. Екоцид, потреба негайного захисту природи

Необхідно створити платформу для оцінки збитків довкіллю від війни. Допомога Україні із розмінуванням, термінове нарощування кількості такої техніки та фахівців для цього. Виділення коштів для відновлення очисних споруд.

9. Недопущення ескалації

Україна потребує дієвих гарантій безпеки, а тому підготувала проект договору Kyiv Security Compact і вже запропонувала його партнерам.

Тож Україна пропонує провести міжнародну конференцію для фіксації ключових елементів повоєнної безпекової архітектури в євроатлантичному просторі, включно з гарантіями для України.

Головним результатом конференції має стати підписання Kyiv Security Compact, українська сторона готова для цього в будь-який час - уже навіть цього року.

10. Фіксація закінчення війни

Коли всі антивоєнні кроки будуть реалізовані, коли безпека й справедливість почнуть відновлюватися, сторони мають підписати документ про фіксацію закінчення війни.

Сторонами можуть бути різні держави, які готові взяти на себе лідерство в тому чи іншому рішенні.

Президент підкреслив, кожен із цих викликів на шляху до миру не може забрати багато часу. Максимум місяць на один пункт, а для деяких достатньо днів.

Більш детально з виступу президента Володимира Зеленського на саміті G20 у режимі онлайн - читайте в матеріалі РБК-Україна.