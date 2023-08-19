Формула миру та Gripen. Зеленський розповів про десять результатів переговорів із прем'єром Швеції

"Домовилися працювати над спільним виробництвом бронемашин CV90 в Україні", - заявив Зеленський.

Він додав, що українські воїни почали навчання на артилерійських системах "Арчер". До того ж розпочалися тестові випробування шведських літаків "Гріпен" за участю українських пілотів.

"Детально обговорили майбутні кроки щодо отримання Україною цих літаків", - додав президент.

За його словами, Швеція готує передачу нового, 13-го пакету військової допомоги.

"Швеція приєдналася до реалізації Формули миру, зокрема пунктів щодо відновлення радіаційної безпеки, справедливості, екологічної безпеки та щодо гуманітарного розмінування", - додав президент.

Він також заявив, що Україна буде готова розпочати цього року переговори про вступ до ЄС, і має підтримку Швеції на шляху до Євросоюзу.

"Наші команди обговорять двосторонній документ щодо безпекових гарантій у розвиток декларації G7", - зазначив Зеленський.

Він додав, що Швеція готова надати Україні високотехнологічне насосне обладнання для відновлення водопостачання після російського теракту на Каховській ГЕС.

За словами Зеленського, Швеція братиме активну участь у відбудові, зокрема із залученням приватного капіталу.

"Україна розраховує на патронат Швеції, шведських регіонів і компаній над українськими регіонами та галузями, які потребують відновлення після російських ударів. Я вдячний Швеції за тверду й постійну підтримку. Разом ми захищаємо життя, свободу й наші спільні цінності", - додав президент.

Візит президента до Швеції

19 серпня президент Зеленський прибув до Швеції разом з першою леді України. Під час свого візиту лідер країни зустрінеться з:

премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном;

королем Карлом XVI та королевою Сільвією;

спікером Андреасом Норленом;

головами парламентських партій.

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