Формула мира и Gripen. Зеленский рассказал о десяти результатах переговоров с премьером Швеции

"Договорились работать над совместным производством бронемашин CV90 в Украине", - заявил Зеленский.

Он добавил, что украинские воины начали обучение на артиллерийских системах "Арчер". К тому же начались тестовые испытания шведских самолетов "Грипен" с участием украинских пилотов.

"Подробно обсудили будущие шаги по получению Украиной этих самолетов", - добавил президент.

По его словам, Швеция готовит передачу нового, 13-го пакета военной помощи.

"Швеция присоединилась к реализации Формулы мира, в частности пунктов по восстановлению радиационной безопасности, справедливости, экологической безопасности и по гуманитарному разминированию", - добавил президент.

Он также заявил, что Украина будет готова начать в этом году переговоры о вступлении в ЕС, и имеет поддержку Швеции на пути в Евросоюз.

"Наши команды обсудят двусторонний документ по безопасности гарантий в развитие декларации G7", - отметил Зеленский.

Он добавил, что Швеция готова предоставить Украине высокотехнологичное насосное оборудование для восстановления водоснабжения после российского теракта на Каховской ГЭС.

По словам Зеленского, Швеция будет активно участвовать в восстановлении, в частности с привлечением частного капитала.

"Украина рассчитывает на патронат Швеции, шведских регионов и компаний над украинскими регионами и отраслями, которые нуждаются в восстановлении после российских ударов. Я благодарен Швеции за твердую и постоянную поддержку. Вместе мы защищаем жизнь, свободу и наши общие ценности", - добавил президент.

Визит президента в Швецию

19 августа президент Зеленский прибыл в Швецию вместе с первой леди Украины. Во время своего визита лидер страны встретится с:

премьер-министром Ульфом Кристерссоном;

королем Карлом XVI и королевой Сильвией;

спикером Андреасом Норленом;

главами парламентских партий.

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