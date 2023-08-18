Формула миру. Єрмак назвав терміни нової зустрічі на рівні радників

Нова зустріч радників по формулі миру відбудеться не пізніше, ніж протягом місяця. На ній планується обговорити результати роботи 10 робочих груп, які працюють в Києві на рівні послів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в ефірі національного телемарафону.
"Думаю, що вона (зустріч радників по формулі миру - ред.) відбудеться не пізніше, ніж протягом місяця", - йдеться у заяві.
За словами Єрмака, на цій зустрічі можна буде обговорити результати роботи 10 робочих груп, які працюють в Києві на рівні послів. Такий же формат зустрічей послів, які ініціювала Україна, буде відбуватися і в інших країнах.
"Розпочинають вже наступного тижня проводити такі зустрічі в США, Франції, Італії та багатьох інших країнах", - додав керівник Офісу президента.
Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 президент України Володимир Зеленський вперше запропонував формулу миру, щоб зупинити руйнівну російську війну. Вона включає 10 пунктів:
Формулу вже підтримали Велика Британія, США, Канада, Японія, Німеччина, Франція, Італія, Португалія, Польща, Фінляндія, країни Балтії.
Нещодавно на дводенній зустрічі в Саудівській Аравії, що відбулася 5-6 серпня, головною темою стала українська "формула миру". Про зустріч першою повідомила The Wall Street Journal. Згодом інформацію підтвердили і в Офісі президента.
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