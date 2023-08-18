Формула миру. Єрмак назвав терміни нової зустрічі на рівні радників

"Думаю, що вона (зустріч радників по формулі миру - ред.) відбудеться не пізніше, ніж протягом місяця", - йдеться у заяві.

За словами Єрмака, на цій зустрічі можна буде обговорити результати роботи 10 робочих груп, які працюють в Києві на рівні послів. Такий же формат зустрічей послів, які ініціювала Україна, буде відбуватися і в інших країнах.

"Розпочинають вже наступного тижня проводити такі зустрічі в США, Франції, Італії та багатьох інших країнах", - додав керівник Офісу президента.

Українська формула миру

Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 президент України Володимир Зеленський вперше запропонував формулу миру, щоб зупинити руйнівну російську війну. Вона включає 10 пунктів:

радіаційна та ядерна безпека (вихід РФ з території ЗАЕС, відмова від ядерних загроз);

продовольча безпека (розширення зернової ініціативи);

енергетична безпека (захист енергетичної інфраструктури України, обмеження цін на енергоресурси РФ);

звільнення всіх полонених та депортованих (звільнення за формулою "всіх на всіх");

виконання Статуту ООН, відновлення територіальної цілісності та світового порядку;

виведення російських військ та припинення бойових дій (відновлення контролю України над усіма ділянками державного кордону з Росією);

справедливість (створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України);

екоцид, потреба негайного захисту природи;

недопущення ескалації (підписання союзниками договору про гарантії безпеки Kyiv Security Compact);

фіксація закінчення війни.

Формулу вже підтримали Велика Британія, США, Канада, Японія, Німеччина, Франція, Італія, Португалія, Польща, Фінляндія, країни Балтії.

Нещодавно на дводенній зустрічі в Саудівській Аравії, що відбулася 5-6 серпня, головною темою стала українська "формула миру". Про зустріч першою повідомила The Wall Street Journal. Згодом інформацію підтвердили і в Офісі президента.