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Формула миру в Давосі. Деякі країни пропонували враховувати позицію Росії, - FT

Україна, Неділя 14 січня 2024 21:59
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Формула миру в Давосі. Деякі країни пропонували враховувати позицію Росії, - FT Фото: країни пропонували враховувати позицію Росії (twitter.com/APUkraine)
Автор: Каріна Левицька

На зустрічі щодо української формули миру в Давосі деякі країни заявили, що треба враховувати думку Москви під час врегулювання війни Росії в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними видання, деякі незахідні держави зауважили, що Росія має бути залучена до процесу врегулювання війни, що розпочав Кремль на території України, і що врегулювання нібито має враховувати занепокоєння Москви щодо безпеки, зокрема, бажання України приєднатися до військового альянсу НАТО.

Однак західні країни, які підтримали Україну зброєю та фінансовою підтримкою, у відповідь заявили, що країни, які розвиваються і мають зв'язки з Росією, повинні використати свій вплив, щоб дати зрозуміти Москві, що її вторгнення порушує Статут ООН і підриває глобальну безпеку.

"Звичайно, у нас є різні думки про те, як можна досягти миру... Дехто вважає, що необхідно негайно сісти за стіл переговорів з Росією", - заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Форум у Давосі

Нагадаємо, сьогодні, 14 січня, в Давосі приходить зустріч провідних дипломатів з метою підготовки ґрунту для мирного плану щодо врегулювання війни в Україні.

Зокрема від України виступили міністр оборони Рустем Умєров, омбудсмен Дмитро Лубінець.

Крім того, що завтра президент України Володимир Зеленський розпочне робочий візит до Швейцарії. Відомо, що глава України виступить на форумі зі спеціальним зверненням.

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