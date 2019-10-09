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"Формула Геруса" - это отмена санкций против России, - Ляшко

Новости » Энергетика   

Ляшко заявил, что своими правками Герус фактически отменил санкции против России

Открытие импорта электроэнергии из России, который пролоббировал Андрей Герус, повлечет отмену европейских санкций против РФ. Такое мнение высказал экс-депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире телеканала "112 Украина" 8 октября.

"Есть "формула Геруса". Кто такой Герус? Андрей Герус, народный депутат Украины от "Слуги народа", председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу. Провел правку и разрешил россиянам продавать в Украине свою электроэнергию, фактически отменил санкции против России. А потом мы удивляемся и спрашиваем у немцев и французов, почему они хотят отменить санкции. То есть, мы предлагаем немецкому, французскому бизнесу, чтобы он в результате санкций нес убытки, а украинский будет зарабатывать на этом, торгуя с Россией. И глупых тоже нет. И поэтому я утверждаю, что эта "формула Геруса" - это фактически отмена санкций против России", - считает Ляшко.

По его мнению, импорт электроэнергии из России станет основанием для стран ЕС отменить санкции против РФ, введенные за агрессию Кремля в отношении Украины.

"Сегодня фактически в результате "формулы Геруса" отменены санкции против России и идет по коррупционным схемам российское электричество в Украину. Это означает, что у нас нет никакого морального права просить у европейских партнеров продления санкций. Более того, я прогнозирую, что "формула Геруса", в результате которой были против России отменены санкции, станет основанием для начала процедуры отмены Европейским союзом санкций против России", - заявил Ляшко.

Напомним, 18 сентября Верховная рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который, по мнению СМИ, глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВТ.

Председатель парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что правка Геруса открыла шлюзы для российской электроэнергии ради обогащения отдельных олигархов и назвала недопустимой торговлю со страной-агрессором. Также она пообещала, что депутаты будут инициировать отмену этой правки.

4 октября на сайте президента была зарегистрирована петиция о запрете импорта электроэнергии из России.

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