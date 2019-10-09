"Формула Геруса" - это отмена санкций против России, - Ляшко

Открытие импорта электроэнергии из России, который пролоббировал Андрей Герус, повлечет отмену европейских санкций против РФ. Такое мнение высказал экс-депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире телеканала "112 Украина" 8 октября.

"Есть "формула Геруса". Кто такой Герус? Андрей Герус, народный депутат Украины от "Слуги народа", председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу. Провел правку и разрешил россиянам продавать в Украине свою электроэнергию, фактически отменил санкции против России. А потом мы удивляемся и спрашиваем у немцев и французов, почему они хотят отменить санкции. То есть, мы предлагаем немецкому, французскому бизнесу, чтобы он в результате санкций нес убытки, а украинский будет зарабатывать на этом, торгуя с Россией. И глупых тоже нет. И поэтому я утверждаю, что эта "формула Геруса" - это фактически отмена санкций против России", - считает Ляшко.

По его мнению, импорт электроэнергии из России станет основанием для стран ЕС отменить санкции против РФ, введенные за агрессию Кремля в отношении Украины.

"Сегодня фактически в результате "формулы Геруса" отменены санкции против России и идет по коррупционным схемам российское электричество в Украину. Это означает, что у нас нет никакого морального права просить у европейских партнеров продления санкций. Более того, я прогнозирую, что "формула Геруса", в результате которой были против России отменены санкции, станет основанием для начала процедуры отмены Европейским союзом санкций против России", - заявил Ляшко.

Напомним, 18 сентября Верховная рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который, по мнению СМИ, глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВТ.

Председатель парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что правка Геруса открыла шлюзы для российской электроэнергии ради обогащения отдельных олигархов и назвала недопустимой торговлю со страной-агрессором. Также она пообещала, что депутаты будут инициировать отмену этой правки.

4 октября на сайте президента была зарегистрирована петиция о запрете импорта электроэнергии из России.