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От Зеленского требуют отменить правку Геруса об импорте электроэнергии из РФ

Новости » Энергетика    07.10.2019 - 13:37
От Зеленского требуют отменить правку Геруса об импорте электроэнергии из РФ
Фото: Александр Трохимец (pep.org.ua)

На сайте президента зарегистрирована петиция

На сайте президента зарегистрирована петицию о запрете импорта электроэнергии из России, который был разрешен благодаря правке главы энергетического комитета Верховной рады Андрея Геруса. Об этом сообщил автор петиции, президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Прошу вас, в порядке законодательной инициативы, которой наделен президент Украины, внести как неотложный проект закона Украины, согласно которому предложить Верховной раде Украины внести в ст. 67 закона Украины "О рынке электрической энергии" норму следующего содержания: "Весь объем электрической энергии, импортируемой из государств, не являющихся сторонами Энергетического сообщества, продается исключительно на рынке "на сутки вперед" и балансирующем рынке", - говорится в петиции.

Кроме того, в петиции отмечается, что внесенная Герусом правка в законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии" противоречит обязательствам Украины перед ЕС.

"Данная правка противоречит международным обязательствам, взятым на себя Украиной в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Однако народный депутат Герус Андрей Михайлович с трибуны заявил, что такая норма является дискриминационной и должна быть исключена из украинского законодательства, о чем он уведомил представителей Энергетического сообщества, а последние якобы согласились с его утверждением. Такие действия народного депутата Украины Геруса Андрея Михайловича является грубым нарушением Регламента Верховной рады Украины и международных обязательств Украины, которые закреплены в Соглашении об ассоциации Украины и ЕС", - отмечается в петиции.

От Зеленского требуют отменить правку Геруса об импорте электроэнергии из РФ

Напомним, 18 сентября Верховная рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". По данным СМИ, Герус якобы пролоббировал указанную правку - разрешить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВТ.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко высказал мнение, что решение парламента, которое позволило импорт электроэнергии из России, ставит под угрозу интеграцию отечественной энергосистемы с ЕС и усиливает энергозависимость Украины от России.

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Новости Украины электроэнергия из РФАндрей Герус
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