Формула E подтвердила этап в Южной Африке на новый сезон
Проведение eПри в столице Южно-Африканской Республики для сезона 2022/23 накануне утвердил Всемирный совет Международной федерации автоспорта (ФИА).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионата.
"Электрическая" Формула впервые в истории проведет гонку в Кейптауне. Трассу проложат по улицам южноафриканской столицы.
EПри Кейптауна станет пятым этапом сезона. Базовая дата гонки – 25 февраля. Кроме того, в календаре будут еще два eПри-дебютанта – бразильский Сан-Паулу и индийский Хайдерабад. Тем временем покинул график чемпионата этап в Сеуле, который не состоится из-за реконструкции Олимпийского парка.
В общей сложности организаторы Формулы E запланировали на новый сезон 18 этапов. Пока в календаре оставалось два свободных слота. Менеджмент серии постарается заполнить их гонками в Северной Америке, поскольку проведение eПри в Нью-Йорке и Ванкувере сорвалось.
Ранее чемпион Формулы E Вандорн трудоустроился на сезон 2022/23. После сворачивания программы "Мерседеса" в экологической серии он сядет за болид команды DS Penske. Его партнером по конюшне станет еще один экс-пилот Формулы-1 Жан-Эрик Вернь.
Our race location for Round 5 of the 2022/23 ABB FIA Formula E World Championship— ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) October 19, 2022
Set to be one of the fastest tracks on the calendar, we can’t wait to race on the streets of Cape Town! pic.twitter.com/DFIQq3Wfch
К слову, нидерландец Ферстаппен будет выступать в особенном шлеме на Гран-при США.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.