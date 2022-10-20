Формула E подтвердила этап в Южной Африке на новый сезон

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионата .

"Электрическая" Формула впервые в истории проведет гонку в Кейптауне. Трассу проложат по улицам южноафриканской столицы.

EПри Кейптауна станет пятым этапом сезона. Базовая дата гонки – 25 февраля. Кроме того, в календаре будут еще два eПри-дебютанта – бразильский Сан-Паулу и индийский Хайдерабад. Тем временем покинул график чемпионата этап в Сеуле, который не состоится из-за реконструкции Олимпийского парка.

В общей сложности организаторы Формулы E запланировали на новый сезон 18 этапов. Пока в календаре оставалось два свободных слота. Менеджмент серии постарается заполнить их гонками в Северной Америке, поскольку проведение eПри в Нью-Йорке и Ванкувере сорвалось.

Ранее чемпион Формулы E Вандорн трудоустроился на сезон 2022/23. После сворачивания программы "Мерседеса" в экологической серии он сядет за болид команды DS Penske. Его партнером по конюшне станет еще один экс-пилот Формулы-1 Жан-Эрик Вернь.