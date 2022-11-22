Формула-1 знову скасувала Гран-прі Китаю: неспортивна причина

Гран-прі Китаю у прийдешньому сезоні не відбудеться. Боси Формули-1 ухвалили таке рішення через жорстку політику тамтешньої влади щодо протидії коронавірусу.

Офіційний Пекін відмовився пом'якшувати карантинні заходи для пілотів і персоналу команд Королівських автоперегонів. Якщо хтось із них буде інфікований COVID-19, то опиниться в ізоляції на кілька днів. Зі схожих причин гонка в Шанхаї не потрапила в календар цьогоріч.

Востаннє Гран-прі Китаю провели в 2019 році, коли гонка завершилася дублем "Мерседеса" з перемогою Льюїса Хемілтона. Наступні два роки етап входив у графік гонок, але не відбувся через пандемію коронавірусу. Контракт F1 із автодромом чинний до 2025-го.

Наразі керівництво "Великого цирку" уникає коментарів щодо майбутнього Гран-прі Китаю. Однак, бос Формули-1 Стефано Доменікалі нібито остаточно вирішив скасувати етап на прийдешній сезон.