Формула-1 снова отменила Гран-при Китая: неспортивная причина

Руководство Королевских автогонок решило убрать этап в китайском Шанхае из календаря сезона-2023. В последний раз гонщики соревновались в Поднебесной в 2019 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Гран-при Китая в грядущем сезоне не состоится. Боссы Формулы-1 приняли такое решение из-за жесткой политики местных властей по противодействию коронавирусу.

Официальный Пекин отказался смягчать карантинные меры для пилотов и персонала команд Королевских автогонок. Если кто-нибудь из них будет инфицирован COVID-19, то окажется в изоляции на несколько дней. По схожим причинам гонка в Шанхае не попала в календарь этого года.

В последний раз Гран-при Китая провели в 2019 году, когда гонка завершилась дублем "Мерседеса" с победой Льюиса Хэмилтона. Следующие два года этап входил в график гонок, но не состоялся из-за пандемии коронавируса. Контракт F1 с автодромом действует до 2025-го.

В настоящее время руководство "Большого цирка" избегает комментариев по поводу будущего Гран-при Китая. Однако босс Формулы-1 Стефано Доменикали якобы окончательно решил отменить этап на грядущий сезон.