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Формула-1 змінила формат гран-прі на новий сезон

Фото: Макс Ферстаппен виграв чотири з шести спринтів торік (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорців

Команди Королеви автоспорту домовилися про внесення змін до регламенту етапів зі спринтами та правил використання системи зниження лобового опору DRS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

F1 внесла зміни у формат етапів із короткими заїздами. У прийдешньому сезоні кваліфікація до спринту відбуватиметься в п'ятницю, а не в суботу. Основна ж кваліфікація навпаки перенесена на суботу з п'ятниці.

Тепер пілоти в перший день гоночного вікенду матимуть одну практику та кваліфікацію до спринту. Натомість в суботу відбуватимуться спринт і кваліфікація до гран-прі. У неділю – основна гонка. Цьогоріч заплановані 6 спринтів.

Перший заїзд на 100 кілометрів прийме п'ятий гран-прі прийдешнього сезону – китайський Шанхай (19-21 квітня). Далі спринт запланували в Маямі, Австрії, США, Сан-Паулу, Катарі. Торік більшість коротких заїздів виграв чемпіон Макс Ферстаппен (чотири з шести).

Комісія Формули-1 затвердила й інші зміни. Зокрема, ліміт силових установок на прийдешні два сезони підняли до чотирьох. Щодо використання DRS, то тепер пілоти зможуть активувати систему за коло після старту/рестарту перегонів, а не через два.

До слова, раніше "Феррарі" оформила сенсаційний перехід Хемілтона на сезон-2025.

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Формула-1