Формула-1 сменила формат гран-при на новый сезон

F1 внесла изменения в формат этапов с короткими заездами. В грядущем сезоне квалификация к спринту будет проходить в пятницу, а не в субботу. Основная же квалификация напротив перенесена на субботу с пятницы.

Теперь пилоты в первый день гоночного уикенда будут иметь одну практику и квалификацию к спринту. В субботу же будут проходить спринт и квалификация к гран-при. В воскресенье – основная гонка. В этом году запланировано 6 спринтов.

Первый заезд на 100 километров примет пятый гран-при грядущего сезона – китайский Шанхай (19-21 апреля). Далее спринт запланировали в Майами, Австрии, США, Сан-Паулу, Катаре. В прошлом году большинство коротких заездов выиграл чемпион Макс Ферстаппен (четыре из шести).

Комиссия Формулы-1 утвердила и другие изменения. В частности, лимит силовых установок на предстоящие два сезона подняли до четырех. Что касается использования DRS, то теперь пилоты смогут активировать систему за круг после старта/рестарта гонки, а не через две.