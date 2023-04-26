Формула-1 змінила формат етапів зі спринтами: як виглядатимуть гран-прі

Керівництво Формули-1 затвердило новий формат вікендів зі спринтами. Починаючи з етапу в Баку, гонщики змагатимуться в двох кваліфікаціях у рамках спринтерських гран-прі.

Відтепер кваліфікаційний заїзд у п'ятницю визначатиме стартові позиції в недільній гонці. Натомість суботня кваліфікація дозволить сформувати решітку на старті спринту. Вона триватиме 30 хвилин у форматі 12-10-8 із відсіюванням п'яти пілотів після кожної з перших двох частин. Друга вільна практика, що раніше була звичною для ранку суботи, взагалі скасована.

Спринтерські гонки з'явилися у F1 в 2021 році. Початково вони були проміжним етапом між кваліфікацією і гонкою. Саме результати короткого заїзду визначали стартові місця в недільній гонці.

У сезоні-2023 організатори чемпіонату запланували 6 гран-прі зі спринтами. Перший – етап у столиці Азербайджану 28-30 квітня. Пізніше спринти відбудуться в Австрії, Бельгії, Катарі, США та Сан-Паулу.

Фото: Короткий гід по формату вікендів зі спринтами (facebook.com/Formula1)