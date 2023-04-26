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Формула-1 изменила формат этапов со спринтами: как будут выглядеть гран-при

Фото: Звезды чемпионата во время спринта в Сан-Паулу (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорцив

Результаты спринтерских заездов в Королевских автогонок в дальнейшем не будут влиять на стартовую решетку воскресных гонок. Нововведения будут актуальны на Гран-при Азербайджана в ближайшие выходные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионата.

Руководство Формулы-1 утвердило новый формат уикендов со спринтами. Начиная с этапа в Баку, гонщики будут соревноваться в двух квалификациях в рамках спринтерских гран-при.

Теперь квалификационный заезд в пятницу будет определять стартовые позиции в воскресной гонке. В свою очередь субботняя квалификация позволит сформировать решетку на старте спринта. Она продлится 30 минут в формате 12-10-8 с отсеиванием пяти пилотов после каждой из первых двух частей. Вторая свободная практика, ранее привычная для утра субботы, вообще отменена.

Спринтерские гонки появились в F1 в 2021 году. Изначально они являлись промежуточным этапом между квалификацией и гонкой. Именно результаты короткого заезда определяли стартовые места в воскресной гонке.

В сезоне-2023 организаторы чемпионата запланировали 6 гран-при со спринтами. Первый этап – в столице Азербайджана 28-30 апреля. Позже спринты пройдут в Австрии, Бельгии, Катаре, США и Сан-Паулу.

Фото: Короткий гид по формату уикендов со спринтами (facebook.com/Formula1)

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Формула-1