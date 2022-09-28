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Формула-1 збільшила кількість спринтів на сезон-2023

Фото: Макс Ферстаппен веде пелотон у спринті Гран-прі Австрії-2022 (Red Bull Content Pool)
Автор: Антон Федорців

У наступному сезоні Королівських автоперегонів кількість етапів зі спринтом зросте вдвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

Формула-1 проведе 6 спринтерських гонок у сезоні-2023. Керівний орган Міжнародної автомобільної федерації (ФІА) погодив пропозицію босів "Великого цирку".

Цьогоріч у календарі Королівських автоперегонів лише три спринти. На трасах в Імолі та Австрії тріумфував Макс Ферстапенн ("Ред Булл"). Остання спринтерська гонка запланована на Гран-прі Бразилії у листопаді. Найімовірніше, всі три етапи збережуть спринти і на новий сезон.

Поповнити ж список гран-прі зі спринтерськими гонками в суботу можуть Бахрейн, Канада та Нідерланди. Перелік спринтів сезону-2023 згодом оголосять додатково. У нинішньому сезоні за перемогу в короткій гонці переможець отримує 8 пунктів, а до очкової зони потрапляють вісім найкращих пілотів.

Раніше менеджмент Формули-1 домовився про новий контракт із Гран-прі Монако. Культова траса в карликовому князівстві залишиться в календарі "Великого цирку" мінімум ще на три роки.

До слова, напередодні ФІА затвердила календар Формули-1 на сезон-2023.

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Формула-1