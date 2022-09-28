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Формула-1 увеличила количество спринтов на сезон-2023

Фото: Макс Ферстаппен ведет пелотон в спринте Гран-при Австрии-2022 (Red Bull Content Pool)
Автор: Антон Федорцив

В следующем сезоне Королевских автогонок количество этапов со спринтом вырастет вдвое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионата.

Формула-1 проведет 6 спринтерских гонок в сезоне-2023. Руководящий орган Международной автомобильной федерации (ФИА) согласовал предложение боссов "Большого цирка".

В этом году в календаре Королевских автогонок всего три спринта. На трассах в Имоле и Австрии триумфовал Макс Ферстапенн ("Ред Булл"). Последняя спринтерская гонка намечена на Гран-при Бразилии в ноябре. Скорее всего, все три этапа сохранят спринты и на новый сезон.

Пополнить список гран-при со спринтерскими гонками в субботу могут Бахрейн, Канада и Нидерланды. Список спринтов сезона-2023 вскоре объявят дополнительно. В нынешнем сезоне за победу в короткой гонке победитель получает 8 пунктов, а в очковую зону попадают восемь лучших пилотов.

Ранее менеджмент Формулы-1 договорился о новом контракте с Гран-при Монако. Культовая трасса в карликовом княжестве останется в календаре "Большого цирка" минимум еще на три года.

К слову, накануне ФИА утвердила календарь Формулы-1 на сезон-2023.

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Формула-1