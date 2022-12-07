Формула-1 затвердила перелік спринтів на новий сезон: де пройдуть короткі гонки

Представники команд Формули-1 та керівництво першості обрали гран-прі для проведення коротких гонок у суботу. Спринти будуть у шести етапах із 23-х у календарі.

Перший 100-кілометровий заїзд чекатиме на пілотів на четвертому етапі сезону – Гран-прі Азербайджану (28-30 квітня). Далі спринт запланували на Гран-прі Австрії (30 червня-2 липня) та Гран-прі Бельгії (28-30 липня). Ще три короткі заїзди відбудуться в останніх шести гонках чемпіонату – Катар, Остін, Сан-Паулу.

У сезоні-2022 провели три спринти. У стартових двох (Імола, Шпільберг) тріумфував майбутній чемпіон Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), а у фінальному в Бразилії – Джордж Расселл із "Мерседеса". Цьогоріч за перемоги в 100-кілометрових заїздах почали нараховувати 8 очок.

Спринтерські гонки з'явилися в календарі Формули-1 у 2021 році. Стартова решітка спринту формується за підсумками кваліфікації у п'ятницю. Натомість результати короткої гонки визначають місця пілотів на старті традиційної у неділю.