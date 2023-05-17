Формула-1 скасувала Гран-прі Емілії-Романьї: що трапилося
Шостий етап сезону-2023 Королівських автоперегонів у найближчі вихідні не відбудеться. Керівництво Формули-1 пішло на такий крок через стихійне лихо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонату.
Гран-прі Емілії-Романьї скасували через повінь. Регіон опинився в епіцентрі надзвичайної події, а місцева влада наполягла на неможливості безпечного проведення етапу.
"Це величезна трагедія – бачити те, що сталося з Імолою і Емілією-Романьєю, містом і регіоном, у якому я зростав, і мої думки та молитви з жертвами повені та сім'ями та громадами, що постраждали", – заявив президент F1 Стефано Доменікалі.
У середу команди не допустили на автодром для старту підготовки до гран-прі. Паддок і бокси Королівських автоперегонів майже не постраждали від стихійного лиха, але внаслідок повені серйозно затопило паддок Формули-2. Організатори вирішили не створювати додаткового навантаження на екстрені служби ще й проведенням етапу.
Гран-прі Емілії-Романьї з'явилося в календарі чемпіонату світу в 2020 році. Утім, траса в Імолі раніше впродовж десятиліть приймала Гран-прі Італії та Гран-прі Сан-Маріно. Саме на цій трасі в 1994 році загинув 3-разовий чемпіон Формули-1 Айртон Сенна.
До слова, раніше Ферстаппен тріумфував на Гран-прі Маямі після старту з дев'ятого місця.
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