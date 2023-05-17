Формула-1 отменила Гран-при Эмилии-Романьи: что произошло

Шестой этап сезона-2023 Королевских автогонок в ближайшие выходные не состоится. Руководство Формулы-1 пошло на такой шаг из-за стихийного бедствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионата .

Гран-при Эмилии-Романьи отменили из-за наводнения. Регион оказался в эпицентре чрезвычайного происшествия, а местные власти настояли на невозможности безопасного проведения этапа.

"Это огромная трагедия – видеть то, что произошло с Имолой и Эмилией-Романьей, городом и регионом, в котором я рос, и мои мысли и молитвы с жертвами наводнения и пострадавшими семьями и общинами", – заявил президент F1 Стефано Доменикали.

В среду команды не были допущены на автодром для старта подготовки к гран-при. Паддок и боксы Королевских автогонок почти не пострадали от стихийного бедствия, но в результате наводнения серьезно затопило паддок Формулы-2. Организаторы решили не создавать дополнительной нагрузки на экстренные службы еще и проведением этапа.

Гран-при Эмилии-Романьи появилось в календаре чемпионата мира в 2020 году. Впрочем, трасса в Имоле ранее в течение десятилетий принимала Гран-при Италии и Гран-при Сан-Марино. Именно на этой трассе в 1994 году погиб 3-кратный чемпион Формулы-1 Айртон Сенна.