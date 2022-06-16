Формула-1 пролонгувала контракт із трасою в Австралії
Автодром "Альберт-Парк" в австралійському Мельбурні надовго прописався в календарі Королівських автоперегонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонату.
Мельбурнська траса продовжить приймати Гран-прі Австралії мінімум до 2035 року. Адміністрація "Альберт-Парку" підписала новий 10-річний контракт із босами Формули-1.
Австралійський етап міг змінити автодром. Інтерес до проведення гран-прі проявляв Сідней. Проте, Мельбурн залишиться у календарі, до якого потрапив ще перед сезоном-1996.
Раніше Гран-Прі Австралії приймала Аделаїда. На вулицях портового міста пілоти Королівських автоперегонів змагалися у 1985-1995 рр. Саме там трапився вирішальний інцидент сезону-1994, коли Міхаель Шумахер вибив з траси Деймона Хілла та вперше став чемпіоном світу.
Натомість Південна Африка націлилася на повернення у календар Ф-1. Гран-прі ПАР може поповнити графік перегонів у 2023 або 2024 році. Прийматиме гонку автодром "К'яламі".
Нагадаємо, що 4-разовий чемпіон Формули-1 Феттель отримав вишиванку за солідарність із Україною.
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