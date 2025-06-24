Формула-1 повертається до Австрії: все про важливий етап "королівських перегонів"
Гран-прі Австрії - важливий етап у боротьбі топ-команд Формули-1. "Ред Булл" і "Феррарі" привезли технічні оновлення, які можуть змінити хід чемпіонату.
РБК-Україна розповідає про графік перегонів, де дивитися і останні новини зі станів команд-лідерів.
"Ред Булл" та "Феррарі" оновлюють болід перед гонкою
Цими вихідними відбудеться черговий етап "королівських перегонів" - Гран-прі Австрії.
Це домашній вікенд для "Ред Бул", і команда планує провести його максимально продуктивно: змінили днища, аеродинаміку крил і внутрішніх елементів передньої підвіски.
Втім, частина інженерів вважає, що ці новації краще спрацюють на наступному етапі - у Сільверстоуні.
Свої зміни готує і "Феррарі". Італійці вже в Австрії можуть впровадити пакет, запланований на липень: нове аеродинамічне покриття та оновлену геометрію задньої підвіски.
"Макларен" зберігає лідерство в чемпіонаті
На чолі Кубка конструкторів - "Макларен" (374 очки), який зберігає перевагу завдяки стабільній роботі з гумою. Болід MCL39 демонструє низьку деградацію шин, що стало ключовим фактором успіху на попередньому етапі в Канаді.
Хто найуспішніший в історії Гран-прі Австрії
Найбільше перемог у рамках Гран-прі Австрії має чинний гонщик команди "Ред Булл" Макс Ферстаппен - він вигравав на цій трасі чотири рази.
На другому місці - Ален Прост, який здобув три перемоги на "Ред Булл Ринзі".
Серед команд лідерами за кількістю перемог є "Макларен", "Феррарі" та "Мерседес" - по шість виграшів кожна.
"Ред Булл", завдяки успіхам Ферстаппена, ділить другу сходинку з "Лотусом" - по чотири перемоги.
Розклад Гран-прі Австрії
Домашній етап австрійської команди Ред Булл триватиме з п'ятниці 27 червня по неділю 28-го.
П'ятниця, 27 червня
14:30 - 15:30. Перша практика
18:00 - 19:00. Друга практика
Субота, 28 червня
13:30 - 14:30. Третя Практика
17:00 - 18:00. Кваліфікація
Неділя, 29 червня
16:00. Гонка
Де дивитися Гран-прі Австрії-2025
Гонку та кваліфікацію Гран-прі Австрії транслюватимуть на ОТТ-платформі Setanta Sports, а також на телеканалі Setanta Sports Ukraine.
Формула-1. Кубок конструкторів (після 10 етапів)
Станом на 10 етапів чемпіонату, лідером Кубка конструкторів є "Макларен" з 374 очками, з великим відривом від найближчого конкурента, "Мерседеса", який має 199 очок.
На третьому місці знаходиться "Феррарі" з 183 очками, а четверте місце займає "Ред Булл" з 162 очками.
Поточні позиції команд у Кубку конструкторів після 10 етапів:
- "Макларен" - 374 очки
- "Мерседес" - 199 очок
- "Феррарі" - 183 очки
- "Ред Булл" - 162 очки
- "Вільямс" - 55 очок
- "Рейсінг Буллз" - 28 очок
- "Хаас" - 28 очок
- "Астон Мартін" - 22 очки
- "Кік Заубер" - 20 очок
- "Альпін" - 11 очок
Раніше писали про те, хто замінить Норріса або Піастрі у "Макларен", якщо лідери команди захочуть піти.