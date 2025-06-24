Формула-1 возвращается в Австрию: все о важном этапе "королевской гонки"
Гран-при Австрии - важный этап в борьбе топ-команд Формулы-1. "Ред Булл" и "Феррари" привезли технические обновления, которые могут изменить ход чемпионата.
РБК-Украина рассказывает о графике гонки, где смотреть и последних новостях из состояний команд-лидеров.
"Ред Булл" и "Феррари" обновляют болид перед гонкой
В эти выходные состоится очередной этап "королевских гонок" - Гран-при Австрии.
Это домашний уик-энд для "Ред Булл", и команда планирует провести его максимально продуктивно: изменили днища, аэродинамику крыльев и внутренних элементов передней подвески.
Впрочем, часть инженеров считает, что эти новации лучше сработают на следующем этапе - в Сильверстоуне.
Свои изменения готовит и "Феррари". Итальянцы уже в Австрии могут внедрить пакет, запланированный на июль: новое аэродинамическое покрытие и обновленную геометрию задней подвески.
"Макларен" сохраняет лидерство в чемпионате
Во главе Кубка конструкторов - "Макларен" (374 очка), который сохраняет преимущество благодаря стабильной работе с резиной. Болид MCL39 демонстрирует низкую деградацию шин, что стало ключевым фактором успеха на предыдущем этапе в Канаде.
Кто самый успешный в истории Гран-при Австрии
Больше всего побед в рамках Гран-при Австрии имеет действующий гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен - он выигрывал на этой трассе четыре раза.
На втором месте - Ален Прост, который одержал три победы на "Ред Булл Ринге".
Среди команд лидерами по количеству побед являются "Макларен", "Феррари" и "Мерседес" - по шесть выигрышей каждая.
"Ред Булл", благодаря успехам Ферстаппена, делит второе место с "Лотусом" - по четыре победы.
Расписание Гран-при Австрии
Домашний этап австрийской команды Ред Булл продлится с пятницы 27 июня по воскресенье 28-го.
Пятница, 27 июня
14:30 - 15:30. Первая практика
18:00 - 19:00. Вторая практика
Суббота, 28 июня
13:30 - 14:30. Третья Практика
17:00 - 18:00. Квалификация
Воскресенье, 29 июня
16:00 Гонка
Где смотреть Гран-при Австрии-2025
Гонку и квалификацию Гран-при Австрии будут транслировать на ОТТ-платформе Setanta Sports, а также на телеканале Setanta Sports Ukraine.
Формула-1. Кубок конструкторов (после 10 этапов)
По состоянию на 10 этапов чемпионата, лидером Кубка конструкторов является "Макларен" с 374 очками, с большим отрывом от ближайшего конкурента, "Мерседеса", который имеет 199 очков.
На третьем месте находится "Феррари" с 183 очками, а четвертое место занимает "Ред Булл" со 162 очками.
Текущие позиции команд в Кубке конструкторов после 10 этапов:
- "Макларен" - 374 очка
- "Мерседес" - 199 очков
- "Феррари" - 183 очка
- "Ред Булл" - 162 очка
- "Уильямс" - 55 очков
- "Рэйсинг Буллз" - 28 очков
- "Хаас" - 28 очков
- "Астон Мартин" - 22 очка
- "Кик Заубер" - 20 очков
- "Альпин" - 11 очков
Ранее писали о том, кто заменит Норриса или Пиастри в "Макларен", если лидеры команды захотят уйти.