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Формула-1 возвращается в Австрию: все о важном этапе "королевской гонки"

Вторник 24 июня 2025 15:11
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Формула-1 возвращается в Австрию: все о важном этапе "королевской гонки" Участники Формулы-1 (фото: Getty Images)
Автор: Styler Editor 4

Гран-при Австрии - важный этап в борьбе топ-команд Формулы-1. "Ред Булл" и "Феррари" привезли технические обновления, которые могут изменить ход чемпионата.

РБК-Украина рассказывает о графике гонки, где смотреть и последних новостях из состояний команд-лидеров.

"Ред Булл" и "Феррари" обновляют болид перед гонкой

В эти выходные состоится очередной этап "королевских гонок" - Гран-при Австрии.

Это домашний уик-энд для "Ред Булл", и команда планирует провести его максимально продуктивно: изменили днища, аэродинамику крыльев и внутренних элементов передней подвески.

Впрочем, часть инженеров считает, что эти новации лучше сработают на следующем этапе - в Сильверстоуне.

Свои изменения готовит и "Феррари". Итальянцы уже в Австрии могут внедрить пакет, запланированный на июль: новое аэродинамическое покрытие и обновленную геометрию задней подвески.

"Макларен" сохраняет лидерство в чемпионате

Во главе Кубка конструкторов - "Макларен" (374 очка), который сохраняет преимущество благодаря стабильной работе с резиной. Болид MCL39 демонстрирует низкую деградацию шин, что стало ключевым фактором успеха на предыдущем этапе в Канаде.

Кто самый успешный в истории Гран-при Австрии

Больше всего побед в рамках Гран-при Австрии имеет действующий гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен - он выигрывал на этой трассе четыре раза.

На втором месте - Ален Прост, который одержал три победы на "Ред Булл Ринге".

Среди команд лидерами по количеству побед являются "Макларен", "Феррари" и "Мерседес" - по шесть выигрышей каждая.

"Ред Булл", благодаря успехам Ферстаппена, делит второе место с "Лотусом" - по четыре победы.

Расписание Гран-при Австрии

Домашний этап австрийской команды Ред Булл продлится с пятницы 27 июня по воскресенье 28-го.

Пятница, 27 июня

14:30 - 15:30. Первая практика
18:00 - 19:00. Вторая практика

Суббота, 28 июня

13:30 - 14:30. Третья Практика
17:00 - 18:00. Квалификация

Воскресенье, 29 июня

16:00 Гонка

Где смотреть Гран-при Австрии-2025

Гонку и квалификацию Гран-при Австрии будут транслировать на ОТТ-платформе Setanta Sports, а также на телеканале Setanta Sports Ukraine.

Формула-1. Кубок конструкторов (после 10 этапов)

По состоянию на 10 этапов чемпионата, лидером Кубка конструкторов является "Макларен" с 374 очками, с большим отрывом от ближайшего конкурента, "Мерседеса", который имеет 199 очков.

На третьем месте находится "Феррари" с 183 очками, а четвертое место занимает "Ред Булл" со 162 очками.

Текущие позиции команд в Кубке конструкторов после 10 этапов:

  1. "Макларен" - 374 очка
  2. "Мерседес" - 199 очков
  3. "Феррари" - 183 очка
  4. "Ред Булл" - 162 очка
  5. "Уильямс" - 55 очков
  6. "Рэйсинг Буллз" - 28 очков
  7. "Хаас" - 28 очков
  8. "Астон Мартин" - 22 очка
  9. "Кик Заубер" - 20 очков
  10. "Альпин" - 11 очков

Ранее писали о том, кто заменит Норриса или Пиастри в "Макларен", если лидеры команды захотят уйти.

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