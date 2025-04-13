Формула-1: Піастрі виграв Гран-прі Бахрейну

Головна боротьба на трасі "Сахір" розгорнулася між Піастрі, його партнером по команді Ландо Норрісом, пілотом "Мерседеса" Джорджем Расселом та Шарлем Леклером з "Феррарі".

Норріс припустився помилки на старті, отримав п'ятисекундний штраф, що фактично позбавило його шансів на перемогу. Попри це, британець зумів випередити пілотів "Феррарі" (Леклера та Льюїса Хемілтона) і прорвався на подіум. Більш того, він мав чудову нагоду на фінальному колі обійти Рассела й стати другим, але не реалізував її. Пілот "Мерседеса" таким чином не дозволив "Макларену" оформити переможний дубль.

Чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен ("Ред Булл") цього разу не зміг продемонструвати свою звичну швидкість і фінішував лише шостим. А його новий напарник Юкі Цунода здобув свої перші очки в сезоні, завершивши гонку на дев'ятій позиції.

Також варто відзначити подвійний фініш у топ-10 пілотів "Хааса" і перші залікові бали "Альпіна", що стали можливі завдяки П'єру Гаслі, який дістався фінішу сьомим.

Гран-прі Бахрейну, топ-10

Оскар Піастрі ("Макларен") – 57 кіл Джордж Рассел ("Мерседес") +15,499 Ландо Норріс ("Макларен") +16,273 Шарль Леклер ("Феррарі") +19,679 Льюїс Хемілтон ("Феррарі") +27,993 Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +34,395 П'єр Гаслі ("Альпін") +36,002 Естебан Окон ("Хаас") +44,244 Юкі Цунода ("Ред Булл") +45,061 Олівер Берман ("Хаас") +47,594

У особистому заліку з 77-ма очками лідирує Норріс. На друге місце піднявся Піастрі (74), який випередив Ферстаппена (69). Четвертий наразі Рассел – 63 очки. Цей квартет суттєво відірвався від інших. У п'ятого – Леклера – лише 32 пункти.

У Кубку конструкторів першим іде "Макларен" (151 очко), на другому місці – "Мерседес" (93), на третьому – "Ред Булл" (71).

Черговий етап сезону-2025 – Гран-прі Саудівської Аравії відбудеться вже наступного вікенду. Він пройде 19-20 квітня на міській трасі Джидди.