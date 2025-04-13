Костюк та Ястремська зіграють на турнірі WTA 500 у Штутгарті: на старті буде поєдинок з росіянкою

Друга та третя вітчизняні ракетки – Марта Костюк та Даяна Ястремська – потрапили до основної сітки турніру Porsche Tennis Grand Prix у німецькому Штутгарті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA) .

Костюк (№25 WTA) опинилась в основі за рейтингом, тоді як Ястремській (№46 WTA) довелося пробиватися через кваліфікацію.

Ястремська успішно пройшла сито відбору, здолавши Ану Конюх з Хорватії (6:1, 6:4) та німкеню Еллу Зайдель (6:3, 6:3). Для української тенісистки це перший вихід у основну сітку турніру в Штутгарт. До цього вона двічі поступалась у кваліфікації: у 2018 році у фіналі, а у 2023-му – в півфіналі. Суперниця одеситки в першому колі стане відома пізніше.

Костюк на старті отримала в опонентки "нейтральну" росіянку Мірру Андрєєву. 17-річна суперниця є сьомою ракеткою у світі та шостою сіяною – на турнірі. У поточному сезоні вона вже встигла виграти два "тисячники" – у Дубаї та Індіан-Веллсі. Тенісистки раніше на корті не зустрічались.

У минулому році Костюк на WTA 500 у Штутгарті дійшла до фіналу, де у двох сетах поступилася Єлені Рибакіній з Казахстану.

Перше коло змагання у Німеччині стартує вже завтра, 14 квітня. Турнір, призовий фонд якого складає 1 064 тисяч доларів, триватиме до 21 квітня.