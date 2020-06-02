Формула-1 объявила о первых гонках сезона

Фото: первые восемь гонок сезона-2020 (formula1.com)

Первые восемь соревнований пройдут в Европе

Формулы-1 опубликовала расписание первых восьми этапов сезона 2020 года, старт которого был отложен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Все они пройдут в Европе.

Об этом сообщается на сайте соревнований.

Чемпионата мира стартует двумя гонками в Австрии (3-5 и 10-12 июля). Затем команды отправятся в Венгрию, где 17-19 июля пройдет третий этап. Четвертый и пятый этапы запланированы в Великобритании с 31 июля по 2 августа и 7-9 августа. Шестой этап проведут в Испании 14-16 августа, седьмой - в Бельгии (28-30 августа), а восьмой - в Италии (4-6 сентября).

BREAKING: The opening 8 races of a revised 2020 calendar are now confirmed



All 8 are currently set to be closed events, operating under the strongest safety procedures



Further races will be announced in the coming weeks pic.twitter.com/vQioKOAkQo — Formula 1 (@F1) June 2, 2020

Отмечается, что расписание дальнейших этапов будет объявлено позднее. Согласно регламенту, восемь Гран-при являются минимальным необходимым количеством этапов, чтобы чемпионат мира считался состоявшимся. Всего Формула-1 надеется провести 15-18 этапов.

Полностью были отменены этапы в Австралии, Нидерландах, Монте-Карло и Франции. Перенесены на другие даты Гран-при в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Испании, Азербайджане и Канаде.

Напомним, ранее сообщалось, что первые гонки Формулы-1 после возобновления пройдут без зрителей.

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Автор: Вера Олейник