ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Формула-1 оголосила про перші перегони в сезоні

Новини » Спорт     02.06.2020 - 12:47
Формула-1 оголосила про перші перегони в сезоні
Фото: перші вісім гонок сезону-2020 (formula1.com)

Перші вісім змагань пройдуть в Європі

Формули-1 опублікувала розклад перших восьми етапів сезону 2020 року, старт якого був відкладений через пандемію коронавірусної інфекції. Всі вони пройдуть в Європі.

Про це повідомляється на сайті змагань.

Чемпіонату світу стартує двома гонками в Австрії (3-5 і 10-12 липня). Потім команди вирушать до Угорщини, де 17-19 липня пройде третій етап. Четвертий і п'ятий етапи заплановані в Великобританії з 31 липня по 2 серпня і 7-9 серпня. Шостий етап проведуть в Іспанії 14-16 серпня, сьомий - в Бельгії (28-30 серпня), а восьмий - в Італії (4-6 вересня).

Зазначається, що розклад подальших етапів буде оголошено пізніше. Згідно з регламентом, вісім Гран-прі є мінімальним необхідною кількістю етапів, щоб чемпіонат світу вважався таким, що відбувся. Всього Формула-1 сподівається провести 15-18 етапів.

Повністю були скасовані етапи в Австралії, Нідерландах, Монте-Карло і Франції. Перенесені на інші дати Гран-прі в Бахрейні, В'єтнамі, Китаї, Іспанії, Азербайджані та Канаді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перші гонки Формули-1 після відновлення пройдуть без глядачів.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Вера Олейник

Теги Новини України Формула-1гонки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся