Формула-1 оголосила про перші перегони в сезоні

Фото: перші вісім гонок сезону-2020 (formula1.com)

Перші вісім змагань пройдуть в Європі

Формули-1 опублікувала розклад перших восьми етапів сезону 2020 року, старт якого був відкладений через пандемію коронавірусної інфекції. Всі вони пройдуть в Європі.

Про це повідомляється на сайті змагань.

Чемпіонату світу стартує двома гонками в Австрії (3-5 і 10-12 липня). Потім команди вирушать до Угорщини, де 17-19 липня пройде третій етап. Четвертий і п'ятий етапи заплановані в Великобританії з 31 липня по 2 серпня і 7-9 серпня. Шостий етап проведуть в Іспанії 14-16 серпня, сьомий - в Бельгії (28-30 серпня), а восьмий - в Італії (4-6 вересня).

BREAKING: The opening 8 races of a revised 2020 calendar are now confirmed



All 8 are currently set to be closed events, operating under the strongest safety procedures



Further races will be announced in the coming weeks pic.twitter.com/vQioKOAkQo — Formula 1 (@F1) June 2, 2020

Зазначається, що розклад подальших етапів буде оголошено пізніше. Згідно з регламентом, вісім Гран-прі є мінімальним необхідною кількістю етапів, щоб чемпіонат світу вважався таким, що відбувся. Всього Формула-1 сподівається провести 15-18 етапів.

Повністю були скасовані етапи в Австралії, Нідерландах, Монте-Карло і Франції. Перенесені на інші дати Гран-прі в Бахрейні, В'єтнамі, Китаї, Іспанії, Азербайджані та Канаді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перші гонки Формули-1 після відновлення пройдуть без глядачів.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Вера Олейник