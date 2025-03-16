Формула-1: Норріс здолав Ферстаппена у хаотичній гонці в Австралії

Глядачі стали свідками трьох виїздів машини безпеки, численних аварій та дощової розв’язки, яка докорінно змінила хід перегонів.

"Макларен" домінував у першій частині гонки, утримуючи подвійну лідерську позицію, поки раптова злива не перекроїла сценарій. Оскар Піастрі після помилки відкотився на останнє місце, а Ландо Норріс поступився першою позицією Максу Ферстаппену. Однак стратегія "Макларена" спрацювала бездоганно: Норріс першим перейшов на проміжну гуму, тоді як Ферстаппен затримався на трасі та втратив час на піт-стопі.

На фінальних колах діючий чемпіон намагався наздогнати британця, але Норріс втримав позицію, не припустившись жодної помилки, і здобув перемогу в першій гонці сезону.

Гонка стала розчаруванням для Карлоса Сайнса та Фернандо Алонсо, які не фінішували через власні помилки. Четверо з шести дебютантів сезону також не змогли дістатися картатого прапора.

Льюїс Хемілтон, який після початку дощу очолив гонку, зрештою фінішував лише десятим. Справжніми відкриттями стали Алекс Албон ("Вільямс", 4-те місце), Ланс Стролл ("Астон Мартін", 6-те) та Ніко Хюлькенберг ("Заубер", 7-ме) – їхня впевнена їзда в складних умовах принесла неочікувані очки.

Гран-прі Австралії, топ-10