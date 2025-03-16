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Формула-1: Норріс здолав Ферстаппена у хаотичній гонці в Австралії

Мельбурн, Неділя 16 березня 2025 11:29
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Формула-1: Норріс здолав Ферстаппена у хаотичній гонці в Австралії Фото: Ландо Норріс (x.com/f1)
Автор: Андрій Костенко

Новий сезон Формули-1 відкрився яскравою гонкою на трасі "Альберт Парк" у Мельбурні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Глядачі стали свідками трьох виїздів машини безпеки, численних аварій та дощової розв’язки, яка докорінно змінила хід перегонів.

"Макларен" домінував у першій частині гонки, утримуючи подвійну лідерську позицію, поки раптова злива не перекроїла сценарій. Оскар Піастрі після помилки відкотився на останнє місце, а Ландо Норріс поступився першою позицією Максу Ферстаппену. Однак стратегія "Макларена" спрацювала бездоганно: Норріс першим перейшов на проміжну гуму, тоді як Ферстаппен затримався на трасі та втратив час на піт-стопі.

На фінальних колах діючий чемпіон намагався наздогнати британця, але Норріс втримав позицію, не припустившись жодної помилки, і здобув перемогу в першій гонці сезону.

Гонка стала розчаруванням для Карлоса Сайнса та Фернандо Алонсо, які не фінішували через власні помилки. Четверо з шести дебютантів сезону також не змогли дістатися картатого прапора.

Льюїс Хемілтон, який після початку дощу очолив гонку, зрештою фінішував лише десятим. Справжніми відкриттями стали Алекс Албон ("Вільямс", 4-те місце), Ланс Стролл ("Астон Мартін", 6-те) та Ніко Хюлькенберг ("Заубер", 7-ме) – їхня впевнена їзда в складних умовах принесла неочікувані очки.

Гран-прі Австралії, топ-10

  1. Ландо Норріс ("Макларен") – 1:42:06,304
  2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,895
  3. Джордж Расселл ("Мерседес") +8,481
  4. Алекс Албон ("Вільямс") +12,773
  5. Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") +15,135
  6. Ленс Стролл ("Астон Мартін") +17,413
  7. Ніко Хюлькенберг ("Заубер") +18,423
  8. Шарль Леклер ("Феррарі") +19,826
  9. Оскар Піастрі ("Макларен") +20,448
  10. Льюїс Хемілтон ("Феррарі") +22,473

Формула-1: Норріс здолав Ферстаппена у хаотичній гонці в Австралії

Формула-1: Норріс здолав Ферстаппена у хаотичній гонці в Австралії

Формула-1: Норріс здолав Ферстаппена у хаотичній гонці в Австралії

Формула-1: Норріс здолав Ферстаппена у хаотичній гонці в Австралії

До слова, дзюдоїстка Білодід підписала контракт з футбольним клубом та зіграє у жіночому чемпіонаті.

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