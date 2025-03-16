Формула-1: Норріс здолав Ферстаппена у хаотичній гонці в Австралії
Новий сезон Формули-1 відкрився яскравою гонкою на трасі "Альберт Парк" у Мельбурні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.
Глядачі стали свідками трьох виїздів машини безпеки, численних аварій та дощової розв’язки, яка докорінно змінила хід перегонів.
"Макларен" домінував у першій частині гонки, утримуючи подвійну лідерську позицію, поки раптова злива не перекроїла сценарій. Оскар Піастрі після помилки відкотився на останнє місце, а Ландо Норріс поступився першою позицією Максу Ферстаппену. Однак стратегія "Макларена" спрацювала бездоганно: Норріс першим перейшов на проміжну гуму, тоді як Ферстаппен затримався на трасі та втратив час на піт-стопі.
На фінальних колах діючий чемпіон намагався наздогнати британця, але Норріс втримав позицію, не припустившись жодної помилки, і здобув перемогу в першій гонці сезону.
Гонка стала розчаруванням для Карлоса Сайнса та Фернандо Алонсо, які не фінішували через власні помилки. Четверо з шести дебютантів сезону також не змогли дістатися картатого прапора.
Льюїс Хемілтон, який після початку дощу очолив гонку, зрештою фінішував лише десятим. Справжніми відкриттями стали Алекс Албон ("Вільямс", 4-те місце), Ланс Стролл ("Астон Мартін", 6-те) та Ніко Хюлькенберг ("Заубер", 7-ме) – їхня впевнена їзда в складних умовах принесла неочікувані очки.
Гран-прі Австралії, топ-10
- Ландо Норріс ("Макларен") – 1:42:06,304
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,895
- Джордж Расселл ("Мерседес") +8,481
- Алекс Албон ("Вільямс") +12,773
- Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") +15,135
- Ленс Стролл ("Астон Мартін") +17,413
- Ніко Хюлькенберг ("Заубер") +18,423
- Шарль Леклер ("Феррарі") +19,826
- Оскар Піастрі ("Макларен") +20,448
- Льюїс Хемілтон ("Феррарі") +22,473
До слова, дзюдоїстка Білодід підписала контракт з футбольним клубом та зіграє у жіночому чемпіонаті.