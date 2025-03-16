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Формула-1: Норрис одолел Ферстаппена в хаотичной гонке в Австралии

Мельбурн, Воскресенье 16 марта 2025 11:29
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Формула-1: Норрис одолел Ферстаппена в хаотичной гонке в Австралии Фото: Ландо Норрис (x.com/f1)
Автор: Андрей Костенко

Новый сезон Формулы-1 открылся яркой гонкой на трассе "Альберт Парк" в Мельбурне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Зрители стали свидетелями трех выездов машины безопасности, многочисленных аварий и дождевой развязки, которая в корне изменила ход гонки.

"Макларен" доминировал в первой части гонки, удерживая двойную лидерскую позицию, пока внезапный ливень не перекроил сценарий. Оскар Пиастри после ошибки откатился на последнее место, а Ландо Норрис уступил первую позицию Максу Ферстаппену. Однако стратегия "Макларена" сработала безупречно: Норрис первым перешел на промежуточную резину, тогда как Ферстаппен задержался на трассе и потерял время на пит-стопе.

На финальных кругах действующий чемпион пытался догнать британца, но Норрис удержал позицию, не допустив ни одной ошибки, и одержал победу в первой гонке сезона.

Гонка стала разочарованием для Карлоса Сайнса и Фернандо Алонсо, которые не финишировали из-за собственных ошибок. Четверо из шести дебютантов сезона также не смогли добраться до клетчатого флага.

Льюис Хэмилтон, который после начала дождя возглавил гонку, в конце концов финишировал лишь десятым. Настоящими открытиями стали Алекс Албон ("Уильямс", 4-е место), Ланс Стролл ("Астон Мартин", 6-е) и Нико Хюлькенберг ("Заубер", 7-е) - их уверенная езда в сложных условиях принесла неожиданные очки.

Гран-при Австралии, топ-10

  1. Ландо Норрис ("Макларен") - 1:42:06,304
  2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,895
  3. Джордж Расселл ("Мерседес") +8,481
  4. Алекс Албон ("Уильямс") +12,773
  5. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +15,135
  6. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +17,413
  7. Нико Хюлькенберг ("Заубер") +18,423
  8. Шарль Леклер ("Феррари") +19,826
  9. Оскар Пиастри ("Макларен") +20,448
  10. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +22,473

Формула-1: Норрис одолел Ферстаппена в хаотичной гонке в Австралии

Формула-1: Норрис одолел Ферстаппена в хаотичной гонке в Австралии

Формула-1: Норрис одолел Ферстаппена в хаотичной гонке в Австралии

Формула-1: Норрис одолел Ферстаппена в хаотичной гонке в Австралии

К слову, дзюдоистка Билодид подписала контракт с футбольным клубом и сыграет в женском чемпионате.

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