Формула-1: Норрис одолел Ферстаппена в хаотичной гонке в Австралии
Новый сезон Формулы-1 открылся яркой гонкой на трассе "Альберт Парк" в Мельбурне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.
Зрители стали свидетелями трех выездов машины безопасности, многочисленных аварий и дождевой развязки, которая в корне изменила ход гонки.
"Макларен" доминировал в первой части гонки, удерживая двойную лидерскую позицию, пока внезапный ливень не перекроил сценарий. Оскар Пиастри после ошибки откатился на последнее место, а Ландо Норрис уступил первую позицию Максу Ферстаппену. Однако стратегия "Макларена" сработала безупречно: Норрис первым перешел на промежуточную резину, тогда как Ферстаппен задержался на трассе и потерял время на пит-стопе.
На финальных кругах действующий чемпион пытался догнать британца, но Норрис удержал позицию, не допустив ни одной ошибки, и одержал победу в первой гонке сезона.
Гонка стала разочарованием для Карлоса Сайнса и Фернандо Алонсо, которые не финишировали из-за собственных ошибок. Четверо из шести дебютантов сезона также не смогли добраться до клетчатого флага.
Льюис Хэмилтон, который после начала дождя возглавил гонку, в конце концов финишировал лишь десятым. Настоящими открытиями стали Алекс Албон ("Уильямс", 4-е место), Ланс Стролл ("Астон Мартин", 6-е) и Нико Хюлькенберг ("Заубер", 7-е) - их уверенная езда в сложных условиях принесла неожиданные очки.
Гран-при Австралии, топ-10
- Ландо Норрис ("Макларен") - 1:42:06,304
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,895
- Джордж Расселл ("Мерседес") +8,481
- Алекс Албон ("Уильямс") +12,773
- Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +15,135
- Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +17,413
- Нико Хюлькенберг ("Заубер") +18,423
- Шарль Леклер ("Феррари") +19,826
- Оскар Пиастри ("Макларен") +20,448
- Льюис Хэмилтон ("Феррари") +22,473
К слову, дзюдоистка Билодид подписала контракт с футбольным клубом и сыграет в женском чемпионате.