Формула-1 несподівано погодила прихід нової стайні: що відомо

Королева автоспорту підписала договір із американським автогігантом "Дженерал Моторс" про створення нової команди F1. Стайня носитиме назву "Кадилак".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонату.
Американська команда стане 11-ю стайнею Формули-1 в 2026 році. Цей сезон F1 розпочне з оновленим регламентом.
"Кадилак" упродовж перших двох років виступів використовуватиме клієнтські двигуни. На сезон-2028 "Дженерал Моторс" запланувала розробку власного двигуна. Тоді ж нова команда чемпіонату світу отримає статус заводської.
Базою "Кадилака" стане британський Сільверстоун. Там розміщена інфраструктура "Андретті Глобал" – партнера "Дженерал Моторс" у просуванні ідеї виступів у F1. Спершу американська династійна команда намагалася придбати "Заубер", а потім не змогла приєднатися до чемпіонату самостійно.
Директором стайні "Кадилак" у Формулі-1 стане Маріо Андретті. Найімовірніше, він буде "весільним генералом" команди. З титулами почесного президента та радника він матиме коло повноважень, подібне до ролі Ніки Лауди в "Мерседесі" в 2012-2019 рр.
Американський пілот італійського походження, засновник цілої династії гонщиків. На різних рівнях виступали чи виступають його брат Альдо, син Майкл, племінники Джон і Адам, внук Марко.
Чемпіон Формули-1 в складі "Лотуса" (1978), досі єдиний в історії тріумфатор "Дайтони-500", "Інді-500" та Королівських автоперегонів одночасно. У F1 провів 14 сезонів (1968-1972, 1974-1982 рр.), виступав за "Лотус", "Марч", "Феррарі", "Парнеллі", "Альфа Ромео", "Вільямс".
Загалом провів 131 гонку в Королівських автоперегонах, здобув 12 перемог, 19 подіумів і 18 поулів. Команди "Андретті" виступають в низці серій, зокрема Індікар і Формулі E. Залишив помітний слід у мистецтві – ім'я Андретті часто згадується у фільмах, піснях, відеоіграх як синонім слова "швидкість".
До слова, раніше Ферстаппен достроково став чемпіоном світу на Гран-прі Лас-Вегаса.
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