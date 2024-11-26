Формула-1 несподівано погодила прихід нової стайні: що відомо

Американська команда стане 11-ю стайнею Формули-1 в 2026 році. Цей сезон F1 розпочне з оновленим регламентом.

"Кадилак" упродовж перших двох років виступів використовуватиме клієнтські двигуни. На сезон-2028 "Дженерал Моторс" запланувала розробку власного двигуна. Тоді ж нова команда чемпіонату світу отримає статус заводської.

Базою "Кадилака" стане британський Сільверстоун. Там розміщена інфраструктура "Андретті Глобал" – партнера "Дженерал Моторс" у просуванні ідеї виступів у F1. Спершу американська династійна команда намагалася придбати "Заубер", а потім не змогла приєднатися до чемпіонату самостійно.

Директором стайні "Кадилак" у Формулі-1 стане Маріо Андретті. Найімовірніше, він буде "весільним генералом" команди. З титулами почесного президента та радника він матиме коло повноважень, подібне до ролі Ніки Лауди в "Мерседесі" в 2012-2019 рр.

Хто такий Маріо Андретті

Американський пілот італійського походження, засновник цілої династії гонщиків. На різних рівнях виступали чи виступають його брат Альдо, син Майкл, племінники Джон і Адам, внук Марко.

Чемпіон Формули-1 в складі "Лотуса" (1978), досі єдиний в історії тріумфатор "Дайтони-500", "Інді-500" та Королівських автоперегонів одночасно. У F1 провів 14 сезонів (1968-1972, 1974-1982 рр.), виступав за "Лотус", "Марч", "Феррарі", "Парнеллі", "Альфа Ромео", "Вільямс".

Загалом провів 131 гонку в Королівських автоперегонах, здобув 12 перемог, 19 подіумів і 18 поулів. Команди "Андретті" виступають в низці серій, зокрема Індікар і Формулі E. Залишив помітний слід у мистецтві – ім'я Андретті часто згадується у фільмах, піснях, відеоіграх як синонім слова "швидкість".