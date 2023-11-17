Формула-1 в неоні, вояж НХЛ до Європи та іспит Нідерландів: анонс вихідних у спорті

Нідерланди – Ірландія

18 листопада, 21:45, Амстердам, "Йохан Кройф Арена", трансляція на MEGOGO

Відбір на Євро-2024 вийшов на фінішну пряму, а збірна Нідерландів досі не гарантувала собі поїздку до сусідньої Німеччини. Щоправда, доля путівки в руках "ораньє". Команда Рональда Кумана повинна виграти обидва листопадові матчі, щоб фінішувати другою у групі B. Та якщо на спротив Гібралтару в останньому турі годі сподіватися, то збірна Ірландії намагатиметься встромити палки в колеса.

Гран-прі Лас-Вегаса

19 листопада, 08:00, Лас-Вегас, "Лас-Вегас-Стріп", телетрансляція на Setanta Sports+

Потяг до розкоші нарешті привів Королеву автоспорту в американське "Місто гріха". Пілоти найдорожчої серії проїдуть 50 кіл під неоновими вивісками готелів і казино Лас-Вегаса. Вулична траса розгнівала щирих уболівальників F1 та експертів святою простотою конфігурації, але повинна принести чемпіонату та командам захмарні прибутки. Гарна розвага, коли інтрига в сезоні померла.

Фото: Автодром виник у нетрях Ігрової столиці США (redbullcontentpool.com)

"Міннесота" – "Торонто"

19 листопада, 15:00, Стокгольм, "Авіча Арена", телетрансляція на Setanta Sports+

Від спроб розширити аудиторію на Старий світ не відмовилася Національна хокейна ліга. Цьогоріч хокейна еліта вирішила погостювати в Швеції. До Стокгольма прибули 4 заокеанські команди, щоб потішити європейців прийнятним часом початку матчів. Не скористатися нагодою переглянути поєдинок посеред дня буде злочином. Тим більше, і "Міннесота", і "Торонто" цілять у плей-офф.

Мото Гран-прі Катару

19 листопада, 19:00, Лусаїл, "Лусаїл", телетрансляція на каналі "Перший автомобільний"

Живе інтрига в сезоні-2023 MotoGP. На старті передостаннього етапу року на титул претендують двійко гонщиків. Чинний чемпіон Франческо Баньяя з "Дукаті" випереджає свого конкурента Хорхе Мартіна ("Прамак") всього на 14 пунктів. Ціна помилки зараз – надзвичайно висока, тож обидва уникають зайвого ризику. Та з таким підходом уродженцю італійського Турина світить друге чемпіонство...

Фото: Боротьба за титул MotoGP триватиме до останнього етапу (facebook.com/MotoGP)

"Бруклін" – "Філадельфія"

19 листопада, 22:00, Нью-Йорк, "Барклейс Центр", телетрансляція на Setanta Sports

Доброю традицією Національної баскетбольної асоціації стало збереження здорового сну європейських фанатів бодай раз на тиждень. Цього разу в задовільний час наживо з Нью-Йорка можна поспостерігати за битвою претендентів на плей-офф від Східної конференції. "Філадельфія" йде серед лідерів, але трохи пригальмувала. "Бруклін" же звик грати рівно (6 перемог, 6 поразок).