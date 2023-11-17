Формула-1 в неоне, вояж НХЛ в Европу и экзамен Нидерландов: анонс выходных в спорте

Нидерланды – Ирландия

18 ноября, 21:45, Амстердам, "Йохан Кройф Арена", трансляция на MEGOGO

Отбор на Евро-2024 вышел на финишную прямую, а сборная Нидерландов до сих пор не гарантировала поездку в соседнюю Германию. Правда, судьба путевки в руках "оранье". Команда Рональда Кумана должна выиграть оба ноябрьских матча, чтобы финишировать второй в группе B. Но если на сопротивление Гибралтара в последнем туре не стоит надеяться, то сборная Ирландии попробует вставить палки в колеса.

Гран-при Лас-Вегаса

19 ноября, 08:00, Лас-Вегас, "Лас-Вегас-Стрип", телетрансляция на Setanta Sports+

Влечение к роскоши наконец-то привело Королеву автоспорта в американский "Город греха". Пилоты самой дорогой серии проедут 50 кругов под неоновыми вывесками отелей и казино Лас-Вегаса. Уличная трасса разгневала искренних болельщиков F1 и экспертов святой простотой конфигурации, но должна принести чемпионату и командам заоблачную прибыль. Хорошее развлечение, когда интрига в сезоне умерла.

Фото: Автодром возник в дебрях Игровой столицы США (redbullcontentpool.com)

"Миннесота" – "Торонто"

19 ноября, 15:00, Стокгольм, "Авичи Арена", телетрансляция на Setanta Sports+

От попыток расширить аудиторию на Старый свет не отказалась Национальная хоккейная лига. В этом году хоккейная элита решила погостить в Швеции. В Стокгольм прибыли 4 заокеанских команды, чтобы порадовать европейцев приемлемым временем начала матчей. Не воспользоваться возможностью посмотреть поединок посреди дня будет преступлением. Тем более, и "Миннесота", и "Торонто" метят в плей-офф.

Мото Гран-при Катара

19 ноября, 19:00, Лусаил, "Лусаил", телетрансляция на канале "Первый автомобильный"

Жива интрига в сезоне-2023 MotoGP. На старте предпоследнего этапа года на титул претендуют двое гонщиков. Действующий чемпион Франческо Баньяя из "Дукати" опережает своего конкурента Хорхе Мартина ("Прамак") всего на 14 пунктов. Цена ошибки теперь чрезвычайно высока, поэтому оба избегают лишнего риска. Но с таким подходом уроженцу итальянского Турина светит второе чемпионство...

Фото: Борьба за титул MotoGP будет продолжаться до последнего этапа (facebook.com/MotoGP)

"Бруклин" – "Филадельфия"

19 ноября, 22:00, Нью-Йорк, "Барклейс Центр", телетрансляция на Setanta Sports

Доброй традицией Национальной баскетбольной ассоциации стало предохранение здорового сна европейских фанатов хотя бы раз в неделю. В этот раз в удовлетворительное время в прямом эфрие из Нью-Йорка можно понаблюдать за битвой претендентов на плей-офф от Восточной конференции. "Филадельфия" идет среди лидеров, но немного притормозила. "Бруклин" же привык играть ровно (6 побед, 6 поражений).