Формула-1 у лігві Ферстаппена, вистава Мейвезера і дебют Циганкова: анонс вихідних у спорті

"Астон Вілла" – "Арсенал"

24 серпня, 19:30, Бірмінгем, "Вілла Парк", телетрансляція на Setanta Sports

Представники Англії у Лізі чемпіонів зустрінуться в другому турі Прем'єр-ліги. Стартували "каноніри" та "віллани" з перемог. Важче було команді Унаї Емері, яка дотиснула столичний "Вест Хем" лише під завісу зустрічі (2:1). Натомість в "Арсеналі" дива взаємодії продемонстрували Сака та Гаверц, які організували два голи. Відіграв за лондонців майже 70 хвилин і Олександр Зінченко, покращивши очікування від нового сезону в команді Мікеля Артети. Отже, в Бірмінгемі буде бій.

Мейвезер – Готті

25 серпня, 02:30, Мехіко, "Арена Сьюдад де Мехіко", трансляція на DAZN

Невдовзі мине 9 років, як молодший представник боксерської династії Мейвезерів покинув професіональний ринг. Утім, непереможний чемпіон не припинив заробляти мільйони на улюбленій справі. Флойд Мейвезер зробив культом виставкові поєдинки та пішов на друге коло таких протистоянь. У ніч проти неділі середньоваговик знову зустрінеться з внуком колишнього боса гангстерської сім'ї Гамбіно. Джон Готті III торік не переміг, але й не програв, тож отримав другий шанс.

Фото: Перша зустріч Флойда Мейвезера та Джона Готті III завершилася грандіозною бійкою команд обох боксерів (dazn.com)

Гран-прі Нідерландів

25 серпня, 16:00, Зандворт, "Кільце Зандворт", телетрансляція на Setanta Sports+

Формула-1 виходить з літньої перерви домашнім етапом для Макса Ферстаппена. Чинний чемпіон не перемагав із Гран-прі Іспанії, але залишається лідером загального заліку зі солідною перевагою. Однак, після перемог Расселла, Хемілтона (двічі) та Піастрі нідерландець зобов'язаний нагадати про себе. Домашній автодром – найкраща нагода. Помаранчева "стіна" вболівальників додасть Ферстаппену наснаги, але й "Макларен" із "Мерседесом" не забронзовіли.

Меморіал Каміли Сколімовскої

25 серпня, 17:00, Хожув, "Шльонскі", телетрансляція на Setanta Sports+

Діамантова ліга приїде до польської Сілезії усього за кілька днів після етапу в швейцарській Лозанні. Українські вболівальники зможуть повболівати за співвітчизників у метанні молота, стрибках у висоту серед чоловіків і жіночому забігу на 400 м із бар'єрами. Метальник Михайло Кохан хоч і змагатиметься в "недіамантовій" дисципліні, але збере біля екранів армію фанатів, що суттєво збільшилася після бронзової нагороди Олімпійських ігор у Парижі.

Фото: Михайло Кохан приїде до Хожува в статусі олімпійського медаліста (facebook.com/olympicua)

"Атлетіко" – "Жирона"

25 серпня, 22:30, Мадрид, "Ванда Метрополітано", трансляція на MEGOGO

Перетнуться шляхи учасників Ліги чемпіонів і в чемпіонаті Іспанії. Віктор Циганков відкриватиме персональний сезон виїздом до Мадрида. "Жирона" після стартової нічиєї у Севільї проти "Бетіса" намагатиметься зачепитися за очки в столиці. "Матрацники" серйозно попрацювали на ринку та готові показати зіркових новачків рідній публіці. Натомість каталонці спробують здивувати підопічних Дієго Сімеоне відпрацьованими в попередньому сезоні рухами. Хай навіть в зміненому складі.