Формула-1 в логове Ферстаппена, шоу Мейвезера и дебют Цыганкова: анонс выходных в спорте

"Астон Вилла" – "Арсенал"

24 августа, 19:30, Бирмингем, "Вилла Парк", телетрансляция на Setanta Sports

Представители Англии в Лиге чемпионов встретятся во втором туре Премьер-лиги. Стартовали "канониры" и "вилланы" с побед. Тяжелее было команде Унаи Эмери, дожавшей столичный "Вест Хэм" только под занавес встречи (2:1). Зато в "Арсенале" чудеса взаимодействия продемонстрировали Сака и Хаверц, организовавшие два гола. Отыграл за лондонцев почти 70 минут и Александр Зинченко, улучшив ожидания от нового сезона в команде Микеля Артеты. Итак, в Бирмингеме будет сражение.

Мейвезер – Готти

25 августа, 02:30, Мехико, "Арена Сьюдад де Мехико", трансляция на DAZN

Вскоре пройдет 9 лет, как младший представитель боксерской династии Мейвезеров покинул профессиональный ринг. Впрочем, непобежденный чемпион не перестал зарабатывать миллионы на любимом деле. Флойд Мейвезер воздвиг в культ выставочные поединки и пошел на второй круг таких противостояний. В ночь на воскресенье средневес вновь встретится с внуком бывшего босса гангстерской семьи Гамбино. Джон Готти III в прошлом году не победил, но и не проиграл, так что получил второй шанс.

Фото: Первая встреча Флойда Мейвезера и Джона Готти III завершилась грандиозной потасовкой команд обоих боксеров (dazn.com)

Гран-при Нидерландов

25 августа, 16:00, Зандворт, "Кольцо Зандворт", телетрансляция на Setanta Sports+

Формула-1 выходит из летнего перерыва домашним этапом для Макса Ферстаппена. Действующий чемпион не выигрывал с Гран-при Испании, но остается лидером общего зачета с солидным преимуществом. Однако после побед Расселла, Хэмилтона (дважды) и Пиастри нидерландец обязан напомнить о себе. Домашний автодром – лучшая возможность. Оранжевая "стена" болельщиков придаст Ферстаппену силы, но и "Макларен" с "Мерседесом" не забронзовели.

Мемориал Камилы Сколимовской

25 августа, 17:00, Хожув, "Шленски", телетрансляция на Setanta Sports+

Бриллиантовая лига приедет в польскую Силезию всего через несколько дней после этапа в швейцарской Лозанне. Украинские болельщики смогут поболеть за соотечественников в метании молота, прыжках в высоту среди мужчин и женском забеге на 400 м с барьерами. Метальник Михаил Кохан хоть и будет соревноваться в "небриллиантовой" дисциплине, но соберет у экранов армию фанатов, существенно увеличившуюся после бронзовой награды Олимпийских игр в Париже.

Фото: Михаил Кохан приедет в Хожув в статусе олимпийского медалиста (facebook.com/olympicua)

"Атлетико" – "Жирона"

25 августа, 22:30, Мадрид, "Ванда Метрополитано", трансляция на MEGOGO

Пересекутся пути участников Лиги чемпионов и в чемпионате Испании. Виктор Цыганков будет открывать персональный сезон выездом в Мадрид. "Жирона" после стартовой ничьей в Севилье против "Бетиса" попытается зацепиться за очки в столице. "Матрацники" серьезно поработали на рынке и готовы показать звездных новичков родной публике. В свою очередь каталонцы попробуют удивить подопечных Диего Симеоне отработанными в предыдущем сезоне движениями. Пусть даже в измененном составе.