Формула-1. Ферстаппен виграв Гран-прі Японії: перша перемога чемпіона в 2025-му (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів .

На старті Ферстаппен, який напередодні переміг у кваліфікації, зберіг лідерство. Цей момент багато в чому став вирішальним. Відірватися від переслідувачів чемпіону не вдалося, але він не підпустив на дистанцію атаки найближчого конкурента – Ландо Норріса з "Макларена". Так вони і провели всю гонку – з інтервалом у 1,5-2 секунди. Самого Норріса, особливо в другій частині дистанції, активно тиснув його напарник по команді Оскар Піастрі.

Зміна лідера могла відбутися під час єдиної хвилі піт-стопів. Ферстаппен і Норріс зупинилися одночасно на 22-му колі. Механіки "Макларена" спрацювали швидше, і британець виїхав з піт-лейну поруч із Ферстаппеном. Але на виїзді на трасу Норріс опинився на траві й згодом поскаржився, що суперник його витіснив. Стюарди розглянули епізод і не виявили порушень.

Іншої можливості вийти вперед Норріс не отримав – Ферстаппен не допустив жодної помилки. Фінішну лінію чинний володар титулу перетнув із перевагою в 1,4 секунди. Ця перемога стала для Ферстаппена першою в сезоні, 64-ю в кар'єрі й четвертою поспіль на Гран-прі Японії.

Норріс принаймні втримав напарника і продовжив свою серію: від початку сезону британець жодного разу не фінішував нижче другого місця. А Піастрі у свій 24-й день народження посів третє місце.

Четвертим фінішував Шарль Леклер на "Феррарі". За монегаском розташувалися пілоти "Мерседес" Джордж Расселл і Андреа Кімі Антонеллі. Причому Антонеллі відзначився одразу двома досягненнями: під час хвилі піт-стопів 18-річний італієць вийшов у лідери й став наймолодшим пілотом в історії Ф-1, який очолив пелотон. Також він у своїй третій гонці показав найшвидше коло.

Першу залікову десятку доповнили Льюїс Хемілтон, Ізак Аджар, Алекс Албон і Олівер Берман.

Якщо в Австралії до фінішу дісталися лише 14 пілотів, а в Китаї – 16, то в Японії картатий прапор побачили всі 20 учасників, що стартували. За останні два з половиною роки це вже шостий випадок, коли гонка Ф-1 пройшла без сходів.

Гран-прі Японії. Топ-10

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 53 кола Ландо Норріс ("Макларен") + 1,423 Оскар Піастрі ("Макларен") + 2,129 Шарль Леклер ("Феррарі") + 16, 097 Джордж Расселл ("Мерседес") + 17, 362 Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") + 18,671 Льюїс Хемілтон ("Феррарі") + 29, 182 Ізак Аджар ("Рейсінг Буллз") + 37,134 Алекс Албон ("Вільямс") + 40, 367 Олівер Берман ("Хаас") + 54 529

У особистому заліку лідирує Норріс з 62 очками, друге місце посідає Ферстаппен (61 очко), третє – Піастрі (49). У Кубку конструкторів першим іде "Макларен" (111), на другому місці – "Мерседес" (75), на третьому – "Ред Булл" (61).

Черговий етап сезону-2025 відбудеться вже наступного вікенду – 11–13 квітня. Він пройде на трасі "Сахір" у Бахрейні.