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Формується "коаліція зла". Путін вирішив "підпалити світ", - президент Польщі

Четвер 18 січня 2024 10:30
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Формується "коаліція зла". Путін вирішив "підпалити світ", - президент Польщі Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На тлі війни Росії проти України формується "коаліція зла". Диктатор Володимир Путін вирішив "підпалити світ".

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час "Українського сніданку" в Давосі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Я абсолютно впевнений, що через 30 років після розпаду Радянського Союзу ми можемо сказати, що зараз ми є свідками відродження російського імперіалізму в його кровожерливій версії. Без жодних сумнівів, Путін вирішив підпалити світ", - сказав президент Польщі.

Найнебезпечнішим, на його думку, є те, що на тлі війни РФ проти України у світі формується "коаліція зла".

"І вона є сприятливою не лише для Путіна, вона готова брати на себе повноваження і ризик руйнування міжнародного порядку. Модель безпеки, яку ми намагалися будувати після "холодної війни" зараз руйнується на наших очах. Основи вільного світу, свобода гідність і демократія, зараз руйнуються і мають багато ворогів. Україна бореться не тільки за свій суверенітет, але й захищає наші демократичні цінності. Ми не повинні цього забувати", - зазначив Дуда.

Він також закликав світових лідерів не піддаватися втомі через війну в Україні.

За словами польського президента, якщо Путін переможе в Україні, це подасть чіткий сигнал усьому світу і спонукає прихильників Росії активізувати дії проти західного світу.

"Українці мають самі вирішити своє майбутнє, ніхто інший не може його вирішити. І конфлікт закінчиться лише з повним відступом Москви. Вони - агресори, які напали на незалежну та суверенну країну", - додав Дуда.

Інші висловлювання про Путіна

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон вважає, що сьогоднішня ситуація нагадує події 1930-х років, а російський диктатор Володимир Путін грає роль Адольфа Гітлера.

Він заявив, що війна в Україні залишається для нього "абсолютним пріоритетом номер один". Міністр назвав це викликом для нашого покоління.

Кемерон порівняв сьогодення з подіями перед Другою світовою війною, коли Захід намагався умиротворити Адольфа Гітлера.

"Це все одно, що бути міністром закордонних справ чи лідером у Європі в 1930-х роках, ми не повинні заспокоювати Путіна. Ми повинні протистояти злу, яке представляє його вторгнення", - сказав глава МЗС Британії.

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Війна Росії проти України Анджей Дуда
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